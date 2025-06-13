شكرا لقرائتكم خبر عن السعال الديكى.. ما سبب تسميته وكيف تحمى نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت بيرو انتشارا كبيرا لفيروس السعال الديكى خاصة بين الأطفال ما أثار حالة من القلق، حيث أدى إلى وفاة 10 أطفال حتى الآن، والسعال الديكى هو عدوى تنفسية تُعرف بصوت "الشهيق" الحاد الذي يُصدره بعض الأشخاص بعد السعال، ويُصيب السعال الديكي الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن عادة ما تكون أعراضه شديدة لدى الرضع، ويمكن أن تمنع المضادات الحيوية انتشار العدوى للآخرين، وقد تُخفف الأعراض، حسبما أفاد تقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو السعال الديكى؟

السعال الديكي هو عدوى شديدة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتصيب الرضع والأطفال والبالغين من جميع الأعمار، وقد يبدو في البداية وكأنه نزلة برد عادية، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين، يتطور إلى سعال مستمر، وقد يأتي السعال ويختفي على شكل ما يُطلق عليه "نوبات السعال"، وقد تُصعب هذه النوبات تناول الطعام أو التنفس أو النوم، وقد تُصدر صوت "صياح" حاد بعد السعال أثناء محاولتك استنشاق الهواء، وقد يُعاني الرضّع من صعوبة في التنفس حتى لو لم يُسعلوا.

لماذا تم تسمية هذه العدوى التنفسية بالسعال الديكى؟

اشتُق اسم السعال الديكي من صوت "الشهيق" الذي يُصدره بعض الأشخاص بعد السعال، فإذا كنت تسعل باستمرار، فقد يصعب عليك التقاط أنفاسك، وعندما تستنشق بعض الهواء أخيرًا، قد يُصدر صوت "شهيق" حادًا، ولكن ليس كل من يُصاب بالسعال الديكي يُصدر صوت "الشهيق".

أسباب السعال الديكي

تُسبب بكتيريا البورديتيلا الشاهوقية السعال الديكي، حيث تُتلف هذه البكتيريا بطانة مجاري الهواء، مما يُسبب تورمها، ويؤدي هذا التورم بدوره إلى تراكم المخاط الكثيف، وبالتالي سعال شديد، وينتشر السعال الديكي عبر الرذاذ التنفسي عند السعال أو العطس، وعادةً ما يستغرق ظهور الأعراض من خمسة إلى عشرة أيام بعد التعرض للفيروس، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر 21 يومًا.

أعراض السعال الديكى

تبدأ أعراض السعال الديكي بأعراض تشبه نزلات البرد، ثم تتطور إلى سعال شديد، ويحدث هذا على ثلاثة مراحل، وقد يعاني الرضع من صعوبة في التنفس حتى لو لم يُصابوا بالسعال، لذلك إذا كان طفلك يعاني من سعال شديد، أو تغير في لون فمه إلى الأزرق، أو صعوبة في التنفس، فيجب استشارة الطبيب فورًا.

علاج السعال الديكى

يمكن علاج السعال الديكى باستخدام المضادات الحيوية، ولكنها لن تمنع نوبات السعال أو تُساعد على التخلص منها بشكل نهائى، فهى تمنع نقل العدوى للآخرين خاصة إذا تم تناولها مُبكرًا، وقد تُخفف من أعراضك.

ويمكن للقيام ببعض الخطوات أن تخفف الأعراض.. على النحو التالى:

تناول العسل: قد يُساعد ذلك على تهدئة السعال، ولكنه آمن فقط للبالغين والأطفال فوق سن عام واحد، ولا يجب إعطائه للرضع فقد يعرضهم لخطر التسمم الغذائي.

الحصول على الراحة: يساعد جسمك على التعافى والشفاء سريعًا.

حافظ على شرب السوائل بكثرة: وهذا يساعد بدوره على تخفيف المخاط المسبب للسعال.

استخدم مرطب هواء بارد: فهو يساعد على تفتيت المخاط.

تناول وجبات صغيرة: يمنعك من التقيؤ.

تجنب المهيجات: أشياء مثل الغبار والدخان والأبخرة الكيميائية (مثل بعض مواد التنظيف) قد تسبب السعال.

هل يمكن الوقاية من السعال الديكى؟

يمكن أن تقلل لقاحات السعال الديكي من خطر إصابتك بالعدوى أو ظهور أعراض حادة في حال مرضت، إلا أن فعاليتها تقل كلما طالت مدة التطعيم، وفيما يتعلق بالرضع والأطفال فيجب استشارة الطبيب أولًا قبل تلقيهم أي لقاحات.