شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير متوقعة تدل على وجود مشكلة في القلب والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت صحة القلب اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، ففي حين كانت أمراض القلب والأوعية الدموية تُصيب كبار السن فقط، يعاني الآن الشباب من النوبات القلبية والسكتات الدماغية بمعدلات مُقلقة، ويتطلب هذا الارتفاع في معدل الإصابة التعرف على العلامات التحذيرية المبكرة واتخاذ تدابير وقائية للحد من المضاعفات.

ورغم أن ألم الصدر من الأعراض الشائعة، إلا أن الجسم غالبًا ما يُرسل إشارات أقل وضوحًا تُشير إلى وجود خلل في القلب.

ألم الصدر هو علامة كلاسيكية على وجود مشكلة في القلب

وفقا لموقع "onlymyhealth"، يُعدّ ألم وانزعاج الصدر علامةً شائعةً لأمراض القلب، غالبًا ما يُشعَر بضغط أو ضيق أو انقباض أو ألم في منتصف الصدر.

يحدث ألم الصدر أثناء النوبة القلبية بسبب انسداد في الشرايين التاجية الذي يمنع الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى عضلة القلب.

ومع ذلك، قد يحدث ألم الصدر أيضًا بسبب مشاكل صحية كامنة أخرى، مثل عسر الهضم، لذلك، لا يُعد ألم الصدر وحده مؤشرًا على الإصابة بنوبة قلبية، ويجب أخذ الأعراض الأخرى في الاعتبار.

علامات أقل شهرة لمشاكل القلب

بعض العلامات الأقل وضوحًا لأمراض القلب والتي قد تُغفل بسهولة، حسب التقرير فإن ألم الصدر الناتج عن الحالات المهددة للحياة يكون شديدًا ومُضيّقًا، يمتد الألم إلى الذراع اليسرى، كما يُعاني الأفراد من تعرق وخفقان القلب المصاحب، يُمكن تخفيف هذا النوع من الألم بتناول دواء السوربيترات.بعض العلامات الجسدية الأقل شهرة التي تشير إلى وجود مشكلة في القلب هي:

ضيق التنفس أثناء راحة الجسم وأيضًا أثناء القيام بنشاط بدني.

الشعور بضيق التنفس لمدة ساعتين تقريبًا بعد النوم.

التعرق المفرط.

خفقان القلب.

الدوار أو فقدان الوعي.

كيف تختلف الأعراض بين الرجال والنساء

وفقًا للتقرير عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب، تعاني النساء عادةً من أعراض خفيفة، مثل ضيق التنفس، وآلام الظهر، والغثيان، والقيء، والدوار، وهي أعراض شائعة، قد تُصاب النساء بنوبات قلبية صامتة دون أعراض ملحوظة، وفي المقابل، يُعاني الرجال من أعراض مثل ألم شديد في الصدر يمتد إلى الذراع اليسرى.

نُشرت دراسة في مجلة القلب الأوروبية تناولت مرضى النوبات القلبية دون سن الخمسين، ووجدت أن النساء أقل عرضة من الرجال لتلقي علاجات أساسية، مثل تصوير الأوعية الدموية، وإعادة التوعية، والأدوية المهمة، كما كنّ أكثر عرضة للإصابة بنوبات قلبية دون انسدادات شريانية كبيرة، وبينما تشابهت معدلات البقاء على قيد الحياة في المستشفى لدى كليهما، كانت النساء أكثر عرضة للوفاة لأي سبب في السنوات التي تلت ذلك.

أهمية الفحص الروتيني

تساعد برامج الفحص الروتينية في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر، وخاصة لدى الأفراد الذين لا يعانون من أي أعراض مرتبطة بهذه الحالات أو يفشلون في ملاحظة أي أعراض وبالتالي لا يدركون أنهم يعانون منها.

تساعد اختبارات الفحص، مثل تخطيط القلب أثناء الراحة واختبارات الجهد، في الكشف عن النوبات القلبية غير المكتشفة أو نقص التروية الصامت، يساعد تخطيط صدى القلب ثنائي الأبعاد في الكشف عن التشوهات الهيكلية للقلب لدى الأطفال، الذين قد يعانون من حالات مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي، هناك العديد من أمراض اعتلال عضلة القلب الضخامي التي يجب تحديدها مبكرًا للحصول على علاج فعال.