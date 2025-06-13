شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتوعية بالمهق.. كيف تحمى نفسك من سرطان الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يوافق اليوم، الجمعة، اليوم العالمي لما يسمى بالمهق "عدو الشمس"، وهو اضطراب وراثي يجعل شعر وعين ولون بشرة الشخص المريض فاتحة للغاية، ويحدث هذا الاضطراب نتيجة انخفاض مستوى الميلانين فى الجسم عن معدلاته الطبيعية، هذا الميلانين هو المسئول بشكل مباشر عن تحديد لون الجلد والشعر والعينين، وفقًا لتقارير نشرت في موقعى كيدز هيلز الطبي، وكليفلاند كلينك الطبى.

علامات وأعراض المهق

المهق تختلف أعراضه وأشكاله وفقًا لكمية الميلانين التي ينتجها الشخص، ولكن تظهر الأعراض على شكل:

- عيون حساسة للضوء.

- عيون كسولة وتسمى الحول، رؤية غير واضحة أو ازدواجية في الرؤية.

- البشرة يظهر عليها الشحوب الشديد.

- الشعر يكون فاتحًا جدًا وأشقر أو بني أو شديد الحمرة.

- العيون تكون زرقاء فاتحة أو خضراء أو رمادية أو وردية أو بنية فاتحة.

أسباب الإصابة بالمهق

سبب هذا الاضطراب جينيًا أو وراثيًا من الأب أو الأم، ورغم ذلك، فإن أغلب الآباء والأمهات للأطفال المصابين بالمهق لا يعانون من أي نوع من الأعراض، ويحدث في بعض الأحيان بسبب تغيير جيني أو طفرة جينية تحدث في جيل معين.

تشخيص المهق

يتم تشخيص هذا الاضطراب عندما يكون لون الجلد أو الشعر أو العينين أفتح بكثير مقارنة بأفراد العائلة الآخرين، كما يفحص بعض الأطراف العينين للمساعدة في التشخيص لوجود أي اضطرابات فيها.

أشهر أنواع المهق

المهق العيني الجلدي

أحد أشهر الأنواع وأكثرها شيوعًا، ويتميزون المرضى بشحوب شديد في الشعر والبشرة والعينين، كما يعانون من مشاكل في الإبصار والرؤية، ولكل نوع من أنواع المهق الجلدي شكل وأعراض مختلفة، على سبيل المثال قد يكون لون الشعر والبشرة أفتح أو أغمق حسب نوع البشرة ذاتها.

المهق العيني

وهو الأقل شيوعًا، ويؤثر غالبًا على العينين ولا يوجد تأثير كبير على الجلد أو الشعر، ويؤدي إلى حساسية الضوء وعدم وضوح الرؤية، وتؤثر على التفاعل مع العالم واضطراب الرؤية بشدة.

علاج المهق

أغلب من يعانون من المهق يتمتعون بصحة جيدة، وتشمل غالبًا العلاجات العناية بحالة الجلد والعينين.. على النحو التالى:

العناية بالعيون

- يمكنهم زيارة طبيب العيون بشكل منتظم.

- ارتداء نظارات شمسية مخصصة للحماية من الشمس.

- الحصول على علاجات لأي مشكلة في العينين، خاصة مشكلة الحول.

طرق العناية بصحة الجلد

المصابون بالمهق أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، لذا يجب حماية بشرتهم.. على النحو التالى:

- استخدام كريم الوقاية من الشمس بعامل حماية 30 على الأقل عند الخروج وتكرار وضعه كل ساعتين.

- البقاء في الظل أكبر قدر ممكن.

- الحماية من الشمس وتجنب التعرض المباشر لها.

- تغطية الجسم بملابس مناسبة للحماية من الشمس.

- ارتداء القبعات لحماية الوجه.

- فحص الجلد من قبل الطبيب عند ظهور أي تغيرات أو علامات.

- الحرص على زيارة طبيب الجلدية كل ستة أشهر على أقل تقدير.

- تجنب طرق اسمرار البشرة أو التان.

- تجنب استخدام الأدوية التى تسبب حساسية من أشعة الشمس.