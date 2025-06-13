ماذا يحدث لضغط دمك عندما تشرب القهوة يوميًا؟

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قد يدفعك تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم إلى الشك في كل ما تتناوله، متسائلاً عما إذا كان سيزيد من تفاقم ارتفاع ضغط الدم لديك أم لا، ومن الطبيعي أن تتساءل عما إذا كانت القهوة التي تشربها تُسبب مشكلات صحية لك.

هل يمكن للقهوة أن ترفع ضغط الدم أم لا داعي للقلق؟

القهوة وفقا لموقع prevention يمكن أن يكون لها تأثير قصير المدى على ضغط الدم، ولكن هذا قد يتغير بمرور الوقت ومع الاستخدام المتكرر للقهوة.ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة تدفق الدم عبر الأوعية الدموية مرتفعة باستمرار، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA).

يُقاس ضغط الدم برقمين: الانقباضي (الرقم العلوي)، الذي يقيس قوة ضغط القلب على الشرايين عند انقباضه، والانبساطي (الرقم السفلي)، وهو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين عند راحة القلب بين النبضات.

يُعتبر ضغط الدم الطبيعي أي شيء أقل من 120/80، بينما يُصنف ضغط الدم المرتفع عندما تتراوح القراءات بين 130-139/80-89 أو أعلى، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو تبحث عن طرق طبيعية لخفضه، فمن المحتمل أن ترفع القهوة ضغط دمك، كما يقول الدكتور تشنج هان تشين، طبيب القلب التداخلي المعتمد والمدير الطبي لبرنامج القلب الهيكلي في مركز ميموريال كير سادلباك الطبي في لاجونا هيلز، كاليفورنيا، لكن هذا لا ينطبق على الجميع، مما يزيد الأمر تعقيدًا.

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟

لا يوجد ضمان بأن الكافيين الموجود في القهوة سيرفع ضغط دمك، تشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة قد تُسبب ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم، وقد وجد تحليل علمي لإحدى عشرة تجربة عشوائية مُحكمة ارتفاعًا ملحوظًا في ضغط الدم لدى البالغين الذين تناولوا الكافيين، مع ارتفاع ملحوظ لدى الأشخاص الذين تناولوا الكافيين لأقل من أسبوع مقارنةً بمن تناولوه لأكثر من أسبوع.

وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وشملت أكثر من 18,600 شخص، أن المشاركين الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم ويتناولون كوبين أو أكثر من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميًا، تضاعف لديهم خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن هذا الخطر المتزايد لم ينطبق على الأشخاص الذين لديهم مستويات ضغط دم أساسية منخفضة ويتناولون كوبين أو أكثر من القهوة يوميًا.

لماذا تؤدي القهوة إلى ارتفاع ضغط الدم؟

المشكلة الرئيسية تكمن في الكافيين الموجود في القهوة، ونتيجةً لذلك، يُشير إلى أنه من الممكن ملاحظة ارتفاع ضغط الدم بعد شرب الشاي أو تناول الشوكولاتة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين.

يمنع الكافيين إنتاج الأدينوزين، وهو جزيء يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بشكل معتاد".

ماذا يحدث لضغط دمك عندما تشرب القهوة يوميًا؟

حسب التقارير الطبية فإن شرب القهوة يوميًا قد يُقلل من ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت، حيث يكتسب الجسم بعض القدرة على التحمل لدى شاربي القهوة بانتظام، ورغم احتمال حدوث ارتفاعات عرضية، إلا أن الاستهلاك المزمن يُؤثر بشكل طفيف على ضغط الدم على المدى الطويل لدى معظم الأفراد، لذا، إذا كنت معتادًا على شرب القهوة يوميًا، فمن غير المرجح أن تُلاحظ ارتفاعات ضغط الدم هذه مقارنةً بتناول كوب من القهوة بين الحين والآخر.

العوامل التي تؤثر على مقدار تأثير القهوة على ضغط الدم

جيناتك: تؤثر على كيفية تحليل جسمك للكافيين.

عمرك: يميل الكافيين إلى أن يكون له تأثير أكبر على الأشخاص الأصغر سنًا، حيث يسبب تغيرات أكثر أهمية في ضغط الدم مقارنةً بالأشخاص الأكبر سنًا.

جنسك: قد يكون معدل استقلاب الكافيين لدى الرجال أسرع من النساء.

سواء كنت مدخنًا، فإن النيكوتين الموجود في السجائر والسجائر الإلكترونية يُسرّع عملية الأيض لديك ويزيد من تأثير الكافيين على ضغط دمك.

نوع قهوتك وطريقة تحضيرها: كمية الكافيين في القهوة قد تختلف باختلاف النوع وقوة التحضير.

ما يجب أن تعرفه عن القهوة وارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فلا ينصح بزيادة تناول الكافيين، إذا لم تكن تشرب القهوة بانتظام، فعليك أن تضع في اعتبارك أن شرب القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. أما إذا كنت تشرب القهوة بانتظام، فغالبًا ما تكون المشكلة أقل خطورة".

ينصح بمراقبة حالتك المزاجية بعد شرب القهوة إذا شعرتَ بتوعك بعد ذلك، فينصح بتقليل الكمية، كما ينصح بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل قياس ضغط دمك.

ما هي كمية القهوة التي تعتبر كثيرة؟

يوصي عادةً بمحاولة الالتزام بجرعة أقل من 400 إلى 450 ملليجرامًا من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل حوالي ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة المُعدّة، هذه الجرعة آمنة عادةً لمعظم البالغين، لكن المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الحساسية قد يحتاجون إلى كمية أقل".

كيفية فحص ضغط الدم في المنزل

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فسينصحك طبيبك عادةً بمراقبة ضغط دمك في المنزل، ولقياس ضغط دمك في المنزل، يوصي بشراء جهاز قياس ضغط دم أوتوماتيكي يوضع أعلى الذراع، افحصه في نفس الوقت يوميًا، ويفضل بعد أكثر من ساعة من تناول الوجبة، وتجنب الكافيين وممارسة الرياضة قبل 30 دقيقة، وشارك قراءاتك مع طبيبك للإرشاد".