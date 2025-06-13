شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل جدول نظام غذائى لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، وخاصةً لدى مرضى السكر، حيث يؤثر النظام الغذائي الصحي بشكل مباشر على قدرة الجسم على تنظيم مستوى الجلوكوز.

وفقا لموقع OnlyMyHealth، فإن اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز على مؤشر الأطعمة يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية مع تقليل تناول الكربوهيدرات والسكريات المكررة التي قد تسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى الجلوكوز.

أفضل الأطعمة التي يجب تضمينها في نظام غذائي مناسب لمرضى السكر

ينبغي أن يُركز النظام الغذائي المتوازن والمُناسب لمرضى السكري على تنظيم مستويات السكر في الدم مع ضمان التغذية الأساسية. من أهم الأطعمة التي يُنصح بتناولها:

الأرز البني، والشوفان، والكينوا، والقمح.

الخضراوات غير النشوية مثل الفجل، والفاصولياء ، والسبانخ، والحلبة، (الخضراوات الورقية)، والفلفل الحلو، والقرنبيط، والبروكلي.

البروتينات الصحية الخالية من الدهون مثل البيض واللبن الرائب ، والدجاج ، والأسماك.

البروتينات النباتية مثل البقوليات، والبراعم، والتوفو، والعدس.

الدهون الصحية مثل بذور الكتان والشيا وعباد الشمس والمكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والأفوكادو والجوافة، والتفاح (مع القشر)، والبرتقال، والبابايا، والكمثرى

أسوأ الأطعمة لمرضى السكر

يجب على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكر الانتباه لبعض خياراتهم الغذائية التي قد تسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم أو تزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. إليك ما يجب تقليله وتجنبه.

الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر والمعجنات وحبوب الإفطار السكرية.

الأطعمة فائقة المعالجة مثل الوجبات الخفيفة المعبأة (رقائق البطاطس والمقرمشات) و المكرونة سريعة التحضير والحساء والوجبات الجاهزة المجمدة والمخبوزات التي تحتوي على مواد حافظة.

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعبأة، ومشروبات الطاقة، والشاي أو القهوة المحلاة.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، مثل الأطعمة المقلية (البطاطس المقلية والسمبوسة)، واللحوم المصنعة (النقانق)، والمخبوزات التجارية (البسكويت والكعك المصنوع من السمن)، والزيوت المهدرجة.

الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المخللات والوجبات الخفيفة المملحة، واللحوم المصنعة والجبن.

ما مدى أهمية أحجام الحصص؟

إلى جانب اختيار الطعام، من الضروري أيضًا الحفاظ على أحجام مناسبة للحصص، يلعب حجم حصص الطعام دورًا هامًا في التأثير على مستويات السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري أو المهتمين بمستوى أيض الجلوكوز لديهم.

فعند تناول كميات أكبر، يحصل الجسم على كمية أكبر من الكربوهيدرات، التي تتحول إلى جلوكوز اثناء الهضم، ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الجلوكوز إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، حيث يضطر البنكرياس إلى إفراز المزيد من الأنسولين لتسهيل امتصاص الجلوكوز في الخلايا.

في المقابل، يمكن أن تساعد أحجام الحصص الصغيرة في تخفيف هذه الارتفاعات المفاجئة، مما يسمح بإطلاق الجلوكوز تدريجيًا في مجرى الدم، يمكن أن تؤدي هذه الزيادة التدريجية إلى تحسين حساسية الأنسولين وتحسين التحكم الكلي في نسبة السكر في الدم.

نصائح الترطيب

اشرب 8-10 أكواب من الماء طوال اليوم.

أضف مشروبات عشبية أو ماء جيرا/دانيا إذا كنت تتحمل ذلك.

يجب عليك دائمًا مراقبة أحجام الحصص وتجنب الأطعمة المصنعة واستشارة أخصائي التغذية أو أخصائي مرض السكري قبل إجراء أي تغييرات على روتينك.