شكرا لقرائتكم خبر عن طرق إيقاف حكة الإكزيما.. كيف يساعد تقليل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

الإكزيما هي حالة جلدية مزمنة تسبب جفاف البشرة وحكة، لا تضعف بشرتك فحسب بل تضعف وظيفة حاجز الجلد،، فى هذا التقرير نتعرف على طرق لتخفيف حكة الإكزيما، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا للخبراء، تحدث الحكة عندما تؤدي استجابة مناعية مفرطة إلى التهاب وتهيج الجلد تسبب الحكة تقرحات جلدية شديدة، ونزيفًا، والتهابًا، وحكةً إضافية بالنسبة للمصابين، قد يؤثر ذلك على نومهم وتركيزهم، ويؤثر سلبًا على جودة حياتهم بشكل عام، لذا، عليك اتباع بعض الاستراتيجيات السهلة التي يمكن أن تساعدك على التغلب على الإكزيما، المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي.

طرق لوقف الحكة: استخدم المرطبات

إذا كانت بشرتك جافة، فقد تشعر بحكة شديدة. لذلك، للتغلب على الجفاف، يجب التأكد من ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد بالكامل. يقول الخبراء أن المرطبات تحافظ على ترطيب الجلد.

يجب عليكِ استخدام مرطب مرتين يوميًا على الأقل، خاصةً بعد الاستحمام اختار كريمات أو مراهم غنية بالزيوت، لكن أكثر كثافة من اللوشن. تشير الأبحاث إلى أن الترطيب اليومي يقلل من نوبات الإكزيما.

التغلب على التوتر

وفقًا للخبراء، يُحفّز التوتر أعراض الإكزيما، مما يزيدها سوءًا لذا، يجب إدارة التوتر المزمن بطرق مثل:

النوم الجيد

احصل على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم المتواصل كل ليلة. التزم بموعد نومك، وتأكد من أن سريرك وغرفة نومك مريحان وهادئان.

التأمل

تمارين التأمل يوميًا للمساعدة في تصفية ذهنك وتقليل مستويات التوتر لديك بشكل عام.

أنشطة الاسترخاء

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أو الأنشطة التي تستمتع بها يمكن أن تساعدك في إدارة التوتر.

الحد من استخدام الهاتف

قد يكون الإفراط في متابعة الأخبار أو مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا للتوتر. قد يكون من المفيد الحد من استخدامها.

العلاج بالضوء

وهو طريقة آمنة وسهلة لعلاج التهاب الجلد التأتبي. يتضمن استخدام الأشعة فوق البنفسجية من النوع ب (UVB)، والتي يُعتقد أنها تؤثر على النهايات العصبية المسببة للحكة.

وبحسب الدراسات، فإن ما لا يقل عن 93% من الأشخاص الذين يستخدمون الأشعة فوق البنفسجية لعلاج الإكزيما أفادوا بتحسن حالتهم بعد عدة أسابيع من العلاج.

دقيق الشوفان الموضعي

عند وضع دقيق الشوفان على البشرة، يُساعد ذلك على تخفيف الحكة. كما يُزيل الجلد الميت، ويُقلل من الجفاف، ويُعزز حاجز الحماية للبشرة. ويُشير الخبراء إلى أن دقيق الشوفان مُكوّن شائع في مُرطبات البشرة.

لاستخدامه بشكل طبيعي، فقط أضيفي كوبًا من دقيق الشوفان الغروي إلى حمام فاتر أو اصنعي عجينة لتطبيقها مباشرة على بشرتك.

كمادات باردة

الكمادات الباردة من أفضل الطرق لتهدئة بشرتكِ المصابة بالحكة والانزعاج. لتحضيرها، انقعي منشفة في ماء بارد جدًا، ثم اعصريها وضعيها على المناطق التي تُسبب الحكة.

وبعد ذلك لا تنسي وضع طبقة من المرطب.

