شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب البطاطس المحمرة وخايف من زيادة الوزن.. اعرف طريقة إعدادها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

تُعد البطاطس المحمرة من أكثر الأطعمة المحببة للكبار والصغار، لكنها غالبًا ما تُتهم بأنها غير صحية بسبب قليها في الزيت الغزير، ما يزيد من الدهون والسعرات الحرارية.

ولكن ماذا لو أمكنكِ تحضير بطاطس محمرة صحية ولذيذة في نفس الوقت؟.. هذا ما وضحته الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.

كيف نحضّر بطاطس محمرة صحية؟

1. استخدمي البطاطس الطازجة، وقطّعيها إلى أصابع رفيعة أو دوائر.

2. انقعيها في الماء البارد لمدة 30 دقيقة للتخلص من جزء من النشا، مما يجعلها مقرمشة دون زيت كثير.

3. جفّفيها جيدًا بمنشفة نظيفة.

4. ادهنيها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو بخاخ الزيت.

5. استخدمي الفرن أو القلاية الهوائية بدلاً من القلي الغزير.

6. أضيفي توابل صحية مثل البابريكا، الكمون، الزعتر أو الثوم البودرة لتحسين الطعم دون ملح زائد.

فوائد البطاطس المحمرة الصحية:

مصدر جيد للطاقة بفضل محتواها من الكربوهيدرات.

تحتوي على بوتاسيوم، وهو مفيد لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

غنية بـ فيتامين C (خاصة عند طهيها بقشرتها).

تحضيرها بقليل من الزيت يساعد على تقليل الدهون الضارة.

القلي بالهواء أو الفرن يقلل من تكون المواد الضارة مثل "الأكريلاميد" التي تتشكل عند القلي بدرجات حرارة عالية.

وأكدت استشاري السمنة والنحافة، ان البطاطس ليست عدوًا للرشاقة، لكن طريقة التحضير هي الفيصل. بطاطس محمرة بطريقة صحية يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، خاصة للأطفال عند تحضيرها في المنزل بزيت صحي وبدون إضافات صناعية.