شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس شرب المياه.. علاجات منزلية للإمساك والان مع تفاصيل الخبر

الإصابة بالإمساك من المشكلات التي تؤثر على حركة الأمعاء وعلى طبيعة الهضم أيضًا. أن تكون مصابًا بالإمساك يعني أنك تعاني من حركات أمعاء أقل من ثلاث مرات في الأسبوع. يمكن ببعض النصائح البسيطة التخلص من الإمساك البسيط، مثل شرب الكميات الكافية من الماء وتناول نظام غذائي صحي، فضلاً عن إدخال الفواكه والبقوليات والخضراوات لنظامك الغذائي والحركة المستمرة، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع هيلث.

الأسباب

تختلف أسباب الإمساك من شخص إلى آخر، قد تكون بعض الأدوية التي تحتوي على الحديد أو مضادات الاكتئاب أو حاصرات الكالسيوم. قد يعاني البعض من خلل في وظائف قاع الحوض أو مشكلات في انقباض العضلات، أو يعاني البعض من الإمساك كأحد أعراض بعض الأمراض المزمنة مثل قصور الغدة الدرقية والاضطرابات العصبية وداء السكر. إلا أنه في المجمل، من يعاني من الإمساك يعاني من الضيق والآلام في البطن وتقلصات وصعوبات في التبرز.

النصائح والعلاجات المنزلية للإمساك

- تناول القهوة: فهي تساعد بشكل كبير بسبب الكافيين الموجود بها على عمل نوع من الملين الطبيعي الذي يحفز عضلات الجهاز الهضمي على الانقباض، إلا إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي فلا يمكنك تناولها.

- إدخال الألياف في نظامك الغذائي: مثل الفاكهة والبقوليات والمكسرات والخضراوات والحبوب الكاملة، لأنها تحسن من الهضم وتحافظ على حركة الجهاز الهضمي.

- تناول الفاكهة مثل الكمثرى والبرتقال والتوت والتفاح.

- تناول المكسرات مثل الفول السوداني واللوز.

- تناول الخضراوات مثل الكرنب والبازلاء والبروكلي والجزر.

- تناول الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان وخبز القمح.

- تناول الزبادي والمكملات الغذائية الغنية بالبروبايوتك: تلك التي تخفف من أعراض الإمساك وتساعد هذه البكتيريا على تليين البراز.

- تناول البرقوق: الذي يحسن الوتيرة حركة الأمعاء وبه كمية كبيرة من الألياف تساعد على تليين الأمعاء بشكل جيد وتحسين عملية الهضم والإخراج.

- مارس الرياضة والحركة بشكل منتظم: للتخلص من الغازات وزيادة حركة الجهاز الهضمي والمعدة وتحريك الطعام.

- مارس تقنيات التنفس واليوجا: لتخفيف التوتر وتحسين من حالة الإخراج.

- رتب جسمك وتناول الكثير من المياه: لأنها تعزز من تليين البراز وتحسين الهضم.

- تناول الملينات وفقًا لاستشارة الطبيب المختص: بعض الملينات العشبية يمكنك شرب القليل منها، ولكن لا تسرف فيها واستشر طبيبًا.