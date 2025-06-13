شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب جفاف البشرة الدهنية وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

البشرة الدهنية الجافة تُربك الكثيرين بشأن نوع بشرتهم، فهى حالة تنتج فيها البشرة زيوتًا زائدة لتعويض نقص الترطيب، ولكن ما أسبابها وأعراضها وعلاجها؟

وفقا لموقع Onlymyhealth، نتعرف على كل ما تحتاج إلى معرفته حول سبب حدوث ذلك وكيفية استعادة التوازن لبشرتك.

ما الذي يسبب جفاف البشرة الدهنية؟

تنشأ البشرة الدهنية الجافة نتيجة لأسباب داخلية وخارجية بما في ذلك:

الإفراط في التنظيف أو استخدام الصابون القاسي: يؤدي إزالة توازن الزيوت الطبيعية في بشرتك إلى إفراز كميات زائدة من الزيوت.

العوامل البيئية: المناخ الجاف والبرد وانخفاض الرطوبة وتكييف الهواء يقلل من مستويات رطوبة الجلد.

اختيارات نمط الحياة: تساهم مشاكل الترطيب، والاستهلاك المرتفع للكافيين وعادات النظام الغذائي السيئة بشكل أكبر في جفاف البشرة الدهنية.

منتجات العناية بالبشرة غير المناسبة: استخدام منتجات قاسية جدًا أو غير مناسبة لنوع بشرتك يمكن أن يؤدي إلى خلل في حاجز ترطيب بشرتك.

الحالات الجلدية الأساسية: بعض الحالات، مثل التهاب الجلد الدهني أو حب الشباب، تظهر أحيانًا مع البشرة الدهنية والجافة في نفس الوقت.

كيفية تحديد البشرة الدهنية المجففة

يصعب تشخيص البشرة الدهنية المجففة نظرًا لظهور أعراض متباينة. ووفقًا للتقرير تشمل هذه العلامات

لمعان مفرط، وخاصة في منطقة T.

بقع متقشرة أو خشنة.

مسام متوسعة.

إحساس بالضيق وعدم الراحة.

بشرة باهتة وغير متوازنة.

كيفية العناية بالبشرة الجافة والدهنية

البشرة الدهنية الجافة حالة صعبة، إليكِ الدليل خطوة بخطوة:

1. اختر منظفًا مناسبًا

استخدمي منظفًا لطيفًا وخاليًا من الكبريتات، يزيل الأوساخ والزيوت بفعالية دون أن يُجرد بشرتكِ من حاجزها الطبيعي، ابحثي عن مكونات مرطبة، مثل الجلسرين أو السيراميد، التي تُوفر ترطيبًا أساسيًا دون إرهاق بشرتكِ.

2. ترطيب الجسم دون الإفراط في تناوله

استخدمي مرطبات خفيفة الوزن وغير كوميدوغينيك لترطيب بشرتكِ دون انسداد المسام، فالمنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، أو النياسيناميد، أو الصبار تُساعد على تجديد ترطيبها.

3. المرطبات

تجذب المرطبات الماء إلى البشرة، وهي مثالية للبشرة الجافة، تشمل الأمصال التي تحتوي على المرطبات حمض الهيالورونيك، والبانثينول، والجلسرين.

4. تقشير بلطف

يمكن للتقشير أن يزيل خلايا الجلد الميتة التي تسبب التقشر، لكن الإفراط في التقشير قد يُسبب الجفاف، استخدمي مقشرًا لطيفًا يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي مرة أو مرتين أسبوعيًا.

5. حماية حاجز بشرتك

تجنبي استخدام التونر القاسي والمنتجات التي تحتوي على الكحول والتي قد تجفف بشرتكِ. استخدمي منتجًا يُصلح حاجز البشرة باستخدام السيراميدات أو الأحماض الدهنية أو السكوالين.

