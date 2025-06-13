شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة لصحة قلبك.. تخفض نسبة الدهون الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

تُعد أمراض القلب من أبرز المشاكل الصحية المنتشرة على مستوى العالم، إلا أن دراسات عديدة أظهرت أن اتباع نظام غذائي صحي يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، ويمكن لتناول الأطعمة المناسبة وإضافتها إلى وجباتك بشكل يومى أن تساعد على ضبط مستويات الكوليسترول، وتنظيم ضغط الدم، وتقليل الالتهابات، وكلها تساهم بشكل واضح فى الحفاظ على صحة القلب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أطعمة تُعد مفيدة جدًا لصحة قلبك ويجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي:

الخضراوات الورقية الخضراء

تُعدّ الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والكرنب وغيرها، غنية بالعناصر الغذائية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، حيث يلعب فيتامين ك، أحد مكوناتها الرئيسية، دورًا في تخثر الدم والحفاظ على صحة الأوعية الدموية، كما تحتوي هذه الخضراوات على النترات التي تُخفض ضغط الدم بشكل طبيعي، وتُحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وقد ارتبط تناول الخضراوات الورقية الخضراء بانتظام، بانخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب، كما أشارت العديد من الدراسات الوبائية.

التوت

التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق وغيرهما من الفواكه ذات اللون الأزرق المائل للأرجواني غنية بمضادات الأكسدة، على شكل أنثوسيانين، التي تساعد في الوقاية من الجذور الحرة والحد من الإجهاد التأكسدي، حيث تتميز هذه المركبات بخصائص مضادة للالتهابات تحافظ على سلامة الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وقد ارتبط تناول التوت يوميًا بانخفاض ضغط الدم، وانخفاض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية بشكل عام، حيث إن تناول كمية صغيرة من التوت الطازج أو المجمد يوميًا يمكن أن يُحقق فوائد لصحة القلب بشكل ملحوظ.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والشوفان والشعير والقمح الكامل، تُوفر كمية كبيرة من الألياف، وخاصةً الألياف القابلة للذوبان، حيث تُساعد هذه الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وسكر الدم، وتُؤكد الأبحاث المنشورة في المجلات الطبية الرائدة أن تناول الحبوب الكاملة يوميًا يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، كما يُعد استبدال الحبوب المُكررة بحبوب كاملة تغييرًا غذائيًا بسيطًا وصحيًا للوقاية من أمراض القلب.

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3

يُنصح بشدة بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية لأنها مفيدة لصحة القلب، إذ يمكنها خفض الدهون الثلاثية، والحفاظ على ضغط دم صحي، وتقليل الالتهابات، وتُعد الأسماك الدهنية مصدرًا شائعًا لها، ولكن أحماض أوميجا 3 الدهنية موجودة أيضًا في الزيوت البحرية وبعض الأطعمة النباتية مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز، حيث تمنع أحماض أوميجا 3 الدهنية تصلب الأوعية الدموية واضطرابات نظم القلب، ويُعد تناول أوميجا 3 يوميًا من مصادر بحرية أو نباتية خطوة مهمة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا، مصادر جيدة للدهون غير المشبعة والألياف والبروتين النباتي ومضادات الأكسدة، حيث تحتوي المكسرات والبذور على عناصر غذائية تُخفّض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُحسن مستويات الدهون بشكل عام، كما تتميز المكسرات والبذور بمزايا إضافية تتمثل في تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، ويُمكن لتناول حصة يومية صغيرة من المكسرات غير المملحة أو البذور المطحونة أن تحافظ على صحة قلبك.

لماذا من الضروري الحفاظ على نظام غذائي صحي؟

لا يتطلب اتباع نظام غذائي صحي للقلب تقييدًا صارمًا، بل يتطلب إضافة دقيقة للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تساعد على تنظيم ضغط الدم، واستقرار مستويات الكوليسترول ضمن الحدود الطبيعية، وتُقلّل الالتهابات، وهي ثلاثة من أهم العناصر في مكافحة أمراض القلب، مع ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتخفيف التوتر، يُمكن أن يكون النظام الغذائي المُركز على هذه العناصر نقطة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية مدى الحياة.