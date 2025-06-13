شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائي.. ما هو وكيف يساهم في الحد من الإصابة بالأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد "الطب الوقائى" واحدا من أهم الفروع بمجال الطب، نظرا لدوره في الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل الأمراض المعدية عن طريق إعطاء التطعيمات للوقاية من الإصابة بالمرض قبل حدوثه.

يهدف الطب الوقائى، وفقا لتعريف المكتبة الطبية الوطنية الأمريكية، إلى القضاء على المرض إما عن طريق منع حدوث المرض أو إيقاف المرض وتجنب المضاعفات الناتجة عنه بعد ظهوره، ويمكن ممارسة الطب الوقائى من قبل الهيئات الحكومية وأطباء الرعاية الأولية أوالفرد نفسه.

ويعتبر التحدى الحالى للطب الوقائى، هو تحفيز الفرد على وقاية نفسه بنفسه، بالتعاون مع طبيب الرعاية الأولية، وهو ما يعرف بمفهوم "الرعاية الوقائية".

ما هي الرعاية الوقائية؟

يعبر مفهوم الرعاية الوقائية، وفقا لموقع "كليفلاند كلينك"، عن كل ما يفعله الإنسان لتجنب الإصابة بالمرض، بداية من تلقى التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية، وصولا إلى الفحوصات الصحية الدورية التي تساهم فى اكتشاف الأمراض بأنواعها فى مراحلها المبكرة، بما يساهم بشكل كبير فى سرعة الشفاء واستقرار الحالة الصحية على المدى الطويل.

الفحوصات المطلوبة للرعاية الوقائية:

وتضمن اللقاحات وقاية من الأمراض المعدية اعتبارا من مرحلة الطفولة، والتي يتم فيها تلقى عدد من التطعيمات الإجبارية، والتي تحمى الطفل من عدد من الأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة، كذلك اللقاحات الخاصة بالبالغين مثل لقاح الأنفلونزا.

وبجانب اللقاحات، تعتمد الرعاية الوقائية على عدد من الفحوصات الدورية للاطمئنان على الحالة الصحية، وينصح بتكرار الفحوصات الدورية العامة كل 3 سنوات خلال العشرينات من العمر، ومرة سنويا اعتبارا من الخمسين من العمر، كما تعتمد تلك الفحوصات على عدة عوامل مثل التاريخ الطبى والحالة الصحية الحالية، ومن أهمها:

- فحوصات السرطان

تساعد تلك الفحوصات على اكتشاف بعض أنواع السرطان في وقت مبكر قبل تطوره، مما يساهم في العلاج بشكل أسرع، لذلك ينصح بإجراء فحوصات روتينية لأنواع معينة من السرطان، مثل:

سرطان الثدي

ينصح النساء فوق سن الأربعين إجراء فحوصات دورية للإطمئنان على عدم وجود أي أورام.

سرطان عنق الرحم

ينصح السيدات من عمر سن 25 عام، إجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشرى، المسبب للورم، كل خمس سنوات، وإجراء مسحة عنق الرحم كل ثلاث سنوات حتى سن 65 عاما.

سرطان القولون والمستقيم

ينصح بإجراء منظار للقولون كل 10 سنوات اعتبارا من سن 45 إلى 75 عاما، خاصة في حالة وجود تاريخ عائلى للإصابة المرض.

سرطان الرئة

يجب على المدخنين إجراء فحوصات سرطان الرئة السنوية، للتحقق من عدم وجود أى تشوهات في الرئة.

وينصح أيضا بإجراء عدد من الفحوصات، مثل فحوصات الدم الروتينية، والمتابعة الدورية خلال الحمل، بجانب العناية الوقائية للعين والأسنان