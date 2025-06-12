شكرا لقرائتكم خبر عن ليس صديقا.. 8 مشكلات نفسية واجتماعية للاعتماد على شات "جى بى تى" فى الفضفضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالخميس، 12 يونيو 2025 10:00 م
الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية قصر العينى، قال إن أدوات الذكاء الاصطناعى مثل شات جى بى تى، أصبحت جزءا من الواقع اليومى الذى يجب أن نتعامل معه بذكاء شديد، وبإدارة جيدة وإلا نقع في فخ المشكلات والاضطرابات النفسية السيئة الناتجة عن سوء استخدام أدوات الذكاء الصناعى .
اضطرابات نفسية تسببها الفضفضة مع شات جى بى تى
ـ العزلة الشديد التي تزيد رويدا.
ـ اضطراب العلاقات الاجتماعية لمستخدم الجى بى تى واضطراب علاقاته الواقعية.
ـ انخفاض مستوى القدرة على التفاعل والتحاور والتعامل بشكل واقعى مع الغير.
ـ اضطرابات قلق شديدة.
ـ اضطرابات سلوكية، تغيرات مزاجية حادة، العصبية.
ـ علامات اكتئابية تظهر واضحة نتيجة العزلة التامة والرغبة في الانغلاق على النفس.
ـ تراجع الفكر ومهارات التفاعل.
ـ من لديه قابلية أو تاريخ نفسى أو اضطرابات سلوكية أو عاطفية قد تزداد لديه الأعراض حدة، وقد يصبح لديه إدمان وهوس بأداة الذكاء الصناعى.
شات جى بى تى ليس طبيبا نفسيا أكد عادل سلطان أن أدوات الذكاء الصناعى ليست الا مصدر لمعلومة صحية أو ونفسية ولكنها ليست طبيبا نفسيا ، لأنها لا يمكنها علاج الحالة مهما اضهرت وشرحت لها الأعراض التي تعانيها، ومن هنا جاءت أهمية العلاج السلوكى النفسى الذى يعتمد في البداية على العلاج بالكلام، الذى يعتمد على التحاور بين الطبيب والمريض، ومن خلال الحديث يمكن الكشف عن كل الجوانب النفسية، وهو ما لا يمكن حدوثه بشكل كامل عند التحاور مع أداة ذكاء صناعى وليس بشريا.
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