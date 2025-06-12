شكرا لقرائتكم خبر عن ليس صديقا.. 8 مشكلات نفسية واجتماعية للاعتماد على شات "جى بى تى" فى الفضفضة والان مع تفاصيل الخبر

شات "جى بى تى" ذلك الزائر الذى استقر في أذهاننا وأصبح جزءا هاما من يومنا، البعض يعتبره صديقا مقربا، يتبادل معه أطراف الحديث والهموم، لم تعد تلك الأداة الذكية مجرد جالب للمعلومات ومساعد على البحث، بل توغل إلى أكثر من ذلك، فهل يمكن أن يصبح شات "جى بى تى" وسيلة آمنة للفضفضة؟!

الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية قصر العينى، قال إن أدوات الذكاء الاصطناعى مثل شات جى بى تى، أصبحت جزءا من الواقع اليومى الذى يجب أن نتعامل معه بذكاء شديد، وبإدارة جيدة وإلا نقع في فخ المشكلات والاضطرابات النفسية السيئة الناتجة عن سوء استخدام أدوات الذكاء الصناعى .

وأوضح أنه من الأفضل استخدام مثل هذه الأدوات في جمع المعلومات، المساعدة في البحث عن المعلومة، الإسراع بحل المفاهيم والمسائل المعقدة علميا، أما الجانب الشخصى فلابد من استخدام الذكاء الصناعى في أضيق الحدود له.

وتابع مؤكدا أن الاعتماد عليه في الفضفضة والحكى والسرد وأخذ رأيه في المسائل والمشكلات اليومية، ما هو إلا فراغ عاطفى ورغبة شديدة في الشعور بالتواجد والألفة، وهو أمر غير محمود إذا إذا كان الأمر يتعلق بإنشاء علاقات مع أدوات غير بشرية، فهذا النمط الغريب لا شك يفرز الكثير من الاضطرابات النفسية والسلوكية منها :



اضطرابات نفسية تسببها الفضفضة مع شات جى بى تى اضطرابات نفسية تسببها الفضفضة مع شات جى بى تى

ـ العزلة الشديد التي تزيد رويدا.

ـ اضطراب العلاقات الاجتماعية لمستخدم الجى بى تى واضطراب علاقاته الواقعية.

ـ انخفاض مستوى القدرة على التفاعل والتحاور والتعامل بشكل واقعى مع الغير.

ـ اضطرابات قلق شديدة.

ـ اضطرابات سلوكية، تغيرات مزاجية حادة، العصبية.

ـ علامات اكتئابية تظهر واضحة نتيجة العزلة التامة والرغبة في الانغلاق على النفس.

ـ تراجع الفكر ومهارات التفاعل.

ـ من لديه قابلية أو تاريخ نفسى أو اضطرابات سلوكية أو عاطفية قد تزداد لديه الأعراض حدة، وقد يصبح لديه إدمان وهوس بأداة الذكاء الصناعى.



شات جى بى تى ليس طبيبا نفسيا أكد عادل سلطان أن أدوات الذكاء الصناعى ليست الا مصدر لمعلومة صحية أو ونفسية ولكنها ليست طبيبا نفسيا ، لأنها لا يمكنها علاج الحالة مهما اضهرت وشرحت لها الأعراض التي تعانيها، ومن هنا جاءت أهمية العلاج السلوكى النفسى الذى يعتمد في البداية على العلاج بالكلام، الذى يعتمد على التحاور بين الطبيب والمريض، ومن خلال الحديث يمكن الكشف عن كل الجوانب النفسية، وهو ما لا يمكن حدوثه بشكل كامل عند التحاور مع أداة ذكاء صناعى وليس بشريا.