شكرا لقرائتكم خبر عن لجميع المراحل العمرية.. كيف تحافظ على صحتك فى موجات الحر والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 12 يونيو 2025 إلى الثلاثاء 17 يونيو 2025 واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.

تحث التحذيرات على اتباع جميع التدابير الاحترازية وتنصح بالحذر الشديد للأشخاص المعرضين للخطر، مع ضرورة الابتعاد عن التواجد خلال ساعات الذروة خاصة وقت الظهيرة.

فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على صحتك أثناء موجة الحر الشديد حسب موقع NDTV:

اشرب كميات وفيرة من السوائل، وخاصةً الماء، على مدار اليوم لتعزيز ترطيب الجسم.

تجنب تناول الكافيين للوقاية من الجفاف.

الحد من الأنشطة الخارجية، وخاصة خلال ساعات الذروة.

اختر ملابس خفيفة الوزن، فضفاضة، وذات ألوان فاتحة تسمح بتدفق الهواء بشكل أفضل.

استخدم كريم الوقاية من الشمس الذي يحتوي على عامل حماية عالي لحماية بشرتك من حروق الشمس.

راقب أفراد الأسرة المسنين، والأفراد الذين يعانون من حالات صحية سابقة، والأطفال الصغار، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

كن على دراية بعلامات وأعراض الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

اختاري وجبات أخف لا تتطلب طهيًا مكثفًا وتكون سهلة على جهازك الهضمي.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة المرطبة والمبردة لتبقيك هادئًا من الداخل.

نصائح إذا كنت في الخارج

اختر أقمشة فضفاضة وفاتحة اللون وجيدة التهوية مثل القطن أو الكتان لتظل منتعشًا.

ضعي كمية وفيرة من واقي الشمس بعامل حماية من الشمس 30 أو أكثر.

اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

خذ فترات راحة متكررة واسترح في مناطق باردة أو مظللة للسماح لجسمك بالتبريد.

اختر المشروبات الغنية بالإلكتروليت مثل ماء جوز الهند أو محاليل معالجة الجفاف.

قم بتغطية رأسك بغطاء أو مظلة لمنع التعرض المباشر للشمس.

علامات وأعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة

الإجهاد الحراري: التعرق الشديد، والغثيان، والصداع، وتشنجات العضلات، والدوخة والتعب.

ضربة الشمس: ارتفاع درجة حرارة الجسم، الارتباك، عدم وضوح الكلام، جفاف الجلد، نبض سريع، غثيان، قيء ونوبات.

إذا كنت أنت أو أي شخص من حولك يعاني من هذه العلامات والأعراض، فاطلب المساعدة الطبية واتخذ التدابير الوقائية.