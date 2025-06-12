شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغييرات على الجلد تشير إلى مشكلة في الكبد والان مع تفاصيل الخبر

الكبد هو أحد أهم الأعضاء في الجسم، ويؤدي وظائف أساسية مثل تصفية الدم، ومعالجة العناصر الغذائية، وتخزين الطاقة، وإزالة السموم من المواد الضارة، ومع أن اتباع عادات صحية، مثل تناول الطعام الصحي، وتجنب الأطعمة المصنعة وغيرها، يمكننا من الحفاظ على صحة الكبد، إلا أن هذه العادات قد لا تكون كافية أحيانًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يزداد تلف الكبد شيوعًا هذه الأيام، ويشمل مجموعة واسعة من الحالات التي قد تؤثر على قدرته على العمل بشكل سليم، وقد يكون هذا بسبب العدوى الفيروسية، أو الحالات الوراثية، أو عوامل أخرى، ومن بين الأعراض التي تشير إلى وجود مشاكل في الكبد تظهر على البشرة والجلد، فإذا لاحظت هذه العلامات، فمن الأفضل إجراء فحص طبي للكشف عما إذا كنت تعانى من تلف الكبد.

اصفرار الجلد (اليرقان)

من أشهر أعراض أمراض الكبد اصفرار الجلد، المعروف أيضًا باليرقان، ويحدث هذا بسبب عجز الكبد عن إزالة الصبغة الصفراء (البيليروبين) من الدم بشكل صحيح، ويُنتج البيليروبين عندما تتكسر خلايا الدم الحمراء القديمة، عندما يتضرر الكبد، يتراكم البيليروبين في مجرى الدم، مسببًا اصفرار الجلد وبياض العينين، وغالبًا ما يظهر هذا اللون الأصفر أولًا على الوجه واليدين والقدمين.

اليرقان يعد علامة واضحة على وجود خلل في وظائف الكبد ويتطلب عناية طبية فورية، كما أن اليرقان قابل للشفاء تمامًا، بشرط اكتشافه مبكرًا، وعادةً ما لا يسبب مضاعفات طويلة الأمد.

الأورام الوعائية العنكبوتية

الأورام الوعائية العنكبوتية، المعروفة أيضًا باسم الشامات العنكبوتية، هي أوعية دموية صغيرة حمراء تشبه العنكبوت تظهر على الجلد، وتبدو كنقطة حمراء مركزية ذات خطوط دقيقة تمتد كأرجل العنكبوت، وتظهر هذه الأورام عادةً على الوجه والرقبة وأعلى الصدر والذراعين، وتظهر هذه البقع نتيجة لاختلال توازن الهرمونات في الكبد، وخاصة مع زيادة مستويات هرمون الإستروجين، حيث يُسبب هذا الهرمون اتساع الأوعية الدموية الصغيرة القريبة من الجلد، مُشكلاً أنماطًا تشبه العنكبوت.

ورغم أن الأورام الوعائية العنكبوتية بحد ذاتها غير ضارة، إلا أن وجودها بأعداد كبيرة قد يكون علامة على مشاكل في الكبد، وخاصةً تليف الكبد.

احمرار راحة اليد

احمرار راحة أو كف اليد هى حالة تتحول فيها راحتا اليدين إلى اللون الأحمر، غالبًا بشكل متماثل في كلتا اليدين، وقد يكون الاحمرار دافئًا أو مصحوبًا بإحساس طفيف بالحرقان، ويحدث هذا لأن أمراض الكبد تُسبب تغيرات في تدفق الدم ومستويات الهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة الدورة الدموية في راحة اليد.

إذا لاحظت احمرارًا مستمرًا في راحة يدك دون سبب واضح، مثل حروق الشمس أو التهيج، فقد يكون ذلك علامة على خلل في وظائف الكبد، وخاصة تليف الكبد.

الحكة غالبا ما تكون أسوأ في الليل

الحكة دون طفح جلدي واضح هي عرض شائع لأمراض الكبد، ولكنه غالبًا ما يُغفل عنه، وهذه الحكة، التي تُسمى الحكة الجلدية، قد تكون مزعجة للغاية وتزداد سوءًا ليلًا، وسبب هذه الحكة هو تراكم أملاح الصفراء في مجرى الدم، وعند تلف الكبد، لا يستطيع التخلص من الصفراء بشكل صحيح، فتترسب في الجلد مسببة استجابة التهابية، ويؤدي هذا إلى حكة مستمرة لا تتحسن مع كريمات البشرة العادية أو علاجات الحساسية، فإذا شعرت بحكة غير مبررة مصحوبة بأعراض أخرى، فاخضع للفحص.