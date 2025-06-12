شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية للتحكم فى مرض السكر من النوع الثانى دون مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

يُسلّط الخبراء الضوء على دور العادات اليومية والعلاجات المنزلية البسيطة التي قد تُساعد في إدارة والسيطرة على مرض السكر خاصة من النوع الثانى، حيث يتجه التركيز على عادات نمط الحياة التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في الوقاية من أي مضاعفات محتملة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا لخبراء التغذية، يمكن لممارسة 5 عادات صحية أن تسيطر على مرض السكر من النوع الثانى.. على النحو التالى:

تناول ماء بذور الحلبة في الصباح

ابدأ يومك بتناول كوبًا من ماء بذور الحلبة المنقوعة، فقط انقع ملعقة كبيرة من هذه البذور في الماء طوال الليل، وتناولها في الصباح، قد تلاحظ تحسنًا مفاجئًا في مستويات سكر الدم، ذلك لأن الحلبة تحتوي على ألياف قابلة للذوبان ومركبات تُعزز حساسية الأنسولين وتُقلل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء.

سلطة البصل النيء

سلطة البصل النيء مصدر غني بالتغذية، ويلعب دورًا كبيرًا فى ضبط سكر الدم، حيث أن تناول 100 جرام فقط من البصل النيء تكفي لخفض مستويات الجلوكوز في الدم خلال أربع ساعات، وذلك بفضل مركبات الكبريت والفلافونويدات، مثل الكيرسيتين، التي تُعزز استجابة الجسم للأنسولين، بالإضافة إلى تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الزيوت المعصورة على البارد

من المعروف أن الزيوت المكررة تزيد من مقاومة الأنسولين بسبب احتوائها على دهون متحولة ومستويات عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، ومن ناحية أخرى، تحافظ الزيوت المعصورة على البارد على التوازن الطبيعي لأحماضها الدهنية وتأثيراتها المضادة للالتهابات، كما أنها تخفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتعزز صحة القلب والأيض.

المشي 500 خطوة بعد الوجبات

المشي 500 خطوة بعد كل وجبة يُحدث تأثيرًا كبيرًا على استقلاب الجلوكوز، فالمشي بعد الوجبات يُمكّن العضلات من استخدام الجلوكوز، ويُقلل من ارتفاع سكر الدم، كما يُقلل هذا من خطر مقاومة الأنسولين، ويُعزز الهضم، ويُساعد على التحكم في الوزن، وهي جوانب أساسية في إدارة مرض السكر.