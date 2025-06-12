شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بالتعب بعد 8 ساعات نوم.. اعرف السبب ونصائح للتغلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

لطالما اعتُبر النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا المعيار الذهبي للراحة الصحية، لكن على الرغم من التوصيات بعدد الساعات إلا أن النوم الجيد لا يقاس فقط بالكم بل بما يحدث لجسمنا وعقلنا خلال ساعات النوم.

جودة النوم تتأثر بعدة عوامل، منها البيئة المحيطة، التوتر، اضطرابات النوم، وحتى العادات اليومية مثل استخدام الأجهزة الذكية قبل النوم، لذا، فإن السعي إلى نوم صحي لا يقتصر على حساب الساعات، بل يتطلب فهمًا أعمق لما يجعل النوم مُرممًا ومفيدًا.

ما هو النوم غير الصحي وكيف يؤثر على جسمك؟

وفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth"، قد تنام ثماني ساعات، ولكن إذا كان نومك خفيفًا أو متقطعًا أو مضطربًا، فلن يُفيد دماغك أو جسمك كثيرًا، هذا النوع من النوم يُسمى أحيانًا "النوم غير المرغوب فيه" - قد يجعلك تشعر بالضبابية والضعف وفقدان الحافز في اليوم التالي".

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يجد الأشخاص صعوبة في التركيز، أو يشعرون بمزيد من العاطفة عن المعتاد، أو يكافحون للقيام بالمهام اليومية.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)يؤكد على أهمية النوم الكافي والجيد لنوم صحي، تشمل بعض علامات سوء جودة النوم:

صعوبة في النوم.



الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل.



الشعور بالنعاس أو التعب حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ما الذي يسبب النوم غير الصحي

غالبًا ما يؤدي قلة النوم إلى ثقل الجفون، والانفعال، أو الشعور بالخمول الذي لا يزول خلال النهار، قد تحتاج إلى عدة أكواب من الشاي أو القهوة للبقاء متيقظًا."

من ناحية أخرى، إذا كان نومك يبدو جيدًا ولكنك لا تزال تشعر بالإرهاق، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات الحديد، أو فيتامين د، أو فيتامين ب12 - خاصة إذا كنت تشعر أيضًا بالدوار، أو الشحوب، أو التوعك بشكل متكرر.

علاوة على ذلك، قد يُسبب التوتر شعورًا بالتعب بطريقة مختلفة، فهو يُرهق عقلك، ويُرهق جسدك، ويُعكّر صفو نومك. إذا كنت تتقلب في نومك ليلًا، أو تستيقظ أبكر مما هو مُخطط له، فقد يكون التوتر هو السبب.

كيف يؤثر وقت الشاشة على جودة نومك

وجد الباحثون أن كل ساعة إضافية تُقضى أمام الشاشات بعد النوم ترتبط بزيادة احتمال الإصابة بالأرق بنسبة 59% ونقصان النوم بمقدار 24 دقيقة، ومن المثير للاهتمام، أن قضاء وقت الشاشة على وسائل التواصل الاجتماعي أو أنشطة أخرى لا يُهم، فكلاهما مرتبط بقلة النوم.

تصدر الشاشات الضوء الأزرق وهذا يخدع الدماغ ليعتقد أن النهار لا يزال موجوداً، هذا يمنع جسمك من إنتاج الميلاتونين، الهرمون الذي يساعدك على النوم.

حتى فترات قصيرة من الوقت أمام الشاشة قبل النوم يمكن أن تؤخر النوم وتجعل من الصعب الدخول في حالة عميقة ومريحة، ويوصي بإيقاف تشغيل الأجهزة قبل النوم بساعة على الأقل، واختيار شيء مهدئ بدلاً من ذلك - مثل قراءة كتاب، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو الاستحمام بماء دافئ.

العادات اليومية التي تسبب قلة النوم

من المهم ملاحظة أن بعض العادات قد تُعيق نومك بهدوء، حتى لو ذهبت إلى السرير في الوقت المحدد. وتشمل هذه العادات:

شرب الكافيين في وقت متأخر جدًا.

تناول وجبات ثقيلة في الليل.

مواعيد النوم غير المنتظمة.

غرفة نوم مزدحمة أو صاخبة.

كيفية الحفاظ على جدول نوم صحي

تتضمن بعض التغييرات الصحية التي يمكنك دمجها في روتينك اليومي لدعم نومك ما يلي:

اذهب إلى السرير مبكرا

النوم لمدة 7 ساعات على الأقل دون انقطاع

لا تحمل الهاتف المحمول أو التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول على السرير

ممارسة التمارين الرياضية

تجنب السكريات قبل النوم

العمل على التوتر

لا تتناول وجبة كبيرة قبل النوم