شكرا لقرائتكم خبر عن مكونات ضارة ابتعد عنها عند شراء كريم الوقاية من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

استخدام واقى الشمس من الأمور الأساسية خلال فصل الصيف، فهو الوحيد الذى يوفر أقصى حماية من أشعة الشمس الضارة UVA وUVB، ويحمى بشرتكِ أيضًا من الشيخوخة، لكن ماذا لو قلنا لك إن ما تعتقد أنه يُنقذك قد يُسبب لك ضررًا أكثر من نفعه؟ حيث يعتقد الخبراء أن كريمات الوقاية من الشمس "الصن بلوك" قد تؤثر على الهرمونات، وفقا لموقع "تايمز ناو".

أبرزت الدراسات والأبحاث ومراجعات السلامة الدولية الحديثة مخاوف بشأن بعض المكونات الكيميائية المُستخدمة فى واقيات الشمس، خاصةً قدرتها على الامتصاص فى مجرى الدم، وبالتالى العمل كمُسببات لاضطرابات الهرمونات.

ما مُسبب اختلال الهرمونات؟

هو مادة كيميائية قادرة على اختراق أغشية الخلايا والتأثير على إنتاج الجسم الطبيعي للهرمونات.

لكن أطباء الجلدية أكدوا أيضًا أن احتواء بعض واقيات الشمس على مثل هذه المواد لا يعني أن جميعها سيئة، ويجب عدم استخدامها أو تجنبها تمامًا، بل يُذكّر هذا بضرورة إطلاع الشخص على الخيارات التي يتخذها وما يجب وضعه على بشرته يوميًا.

ما المكونات التى يجب الابتعاد عنها عند شراء كريم الوقاية من الشمس؟

يُعد أوكسي بنزون وأوكتينوكسات من أكثر فلاتر الأشعة فوق البنفسجية شيوعًا في واقيات الشمس لقدرتهما على امتصاص الأشعة الضارة من الشمس، من ناحية أخرى، عُثر على كلا المكونين في البول، وحليب الأم، والدم، وحتى السائل الأمنيوسي، مما أثار مخاوف بشأن تأثيرهما المحتمل على نمو الجنين والتوازن الهرموني.

كما ذكر الأطباء أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لاتخاذ أي خطوة رئيسية في هذا الاتجاه.

وأشارت بعض الدراسات أيضًا إلى وجود روابط محتملة بين استخدام واقي الشمس وتغيرات الغدة الدرقية، ووظائف الكلى، وتطور مرحلة البلوغ، وحتى صحة المناعة.