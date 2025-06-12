شكرا لقرائتكم خبر عن صدر الدجاج أم الورك.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

جميع قطع الدجاج مفيدة، لكن وفقًا لعدد من المعايير، يحتل صدر الدجاج المرتبة الأولى في الفائدة الصحية، فإلى جانب احتوائه على عناصر غذائية تساهم فى إصلاح أنسجة الجسم، وبناء المناعة، وتعزيز الطاقة، يحتوى صدر الدجاج على نسبة دهون مشبعة أقل من الأفخاذ والأرجل والأجنحة، مما يجعله خيارًا ذكيًا للأشخاص المهتمين بصحة قلبهم، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية لصدور الدجاج، بحسب موقع جريدة "نيويورك تايمز".

صدور الدجاج أفضل مصادر البروتين

يُعدّ صدر الدجاج من أفضل مصادر البروتين، بالنسبة للسعرات الحرارية، لا توجد أطعمة كاملة كثيرة أغنى بالبروتين من صدر الدجاج.

قال ديف بريدجز، عالم الكيمياء الحيوية وأستاذ مشارك في علوم التغذية بجامعة ميشيجان: "يجب تناول مسحوق البروتين للحصول على المزيد من البروتين"، وأوضح هايدي سيلفر، مديرة مركز النظام الغذائي وتكوين الجسم والتمثيل الغذائي في جامعة فاندربيلت الأمريكية، إن صدور الدجاج خالية من الكربوهيدرات وقليلة الدهون، خاصةً إذا أزيل الجلد.

تحتوي حصة واحدة من صدر الدجاج منزوع العظم والجلد على حوالي 160 سعرة حرارية و32 جرامًا من البروتين، وهذا يُعادل تقريبًا نصف الكمية اليومية المُوصى بها لشخص بالغ يبلغ وزنه 75 كيلوجرامًا، (تشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين القوة أو التحمل بانتظام قد يستفيدون من تناول المزيد من البروتين يوميًا).

وبالمقارنة، تحتوي حصة مماثلة من سمك السلمون الأطلسي على حوالي 206 سعرات حرارية و22 جرامًا من البروتين.

بالإضافة إلى بناء العضلات، يُعد البروتين ضروريًا لإصلاح الخلايا، وتكوين الأجسام المضادة التي تُحارب الأمراض، وإنتاج الإنزيمات التي تُحافظ على عمل أجهزة الجسم، حيث يتكون الجسم بأكمله من البروتين.

صدور الدجاج أفضل لصحة قلبك

يحتوي صدر الدجاج على نسبة منخفضة جدًا من الدهون المشبعة - وهي النوع المرتبط بارتفاع الكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب، كما يقول الدكتور بريدجز.

تحتوي الحصة الواحدة على جرام واحد فقط، كما يحتوي الدجاج على جرعة معتدلة من حمضي الأوليك واللينوليك، وهما نوعان من الدهون ثبت أنهما يدعمان صحة القلب.

وقال الدكتور بريدجز إن مجرد إضافة المزيد من الدجاج إلى نظامك الغذائي لن يُقلل بالضرورة من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن استبدال الدجاج باللحوم الحمراء والمصنعة قد يُقلل من خطر الإصابة.

صدور الدجاج غنية بفيتامينات ب

يحتوي صدر الدجاج على أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب3، المعروف أيضًا باسم النياسين، وأكثر من 70% من الكمية الموصى بها من فيتامين ب6.

وقالت الدكتورة سيلفر: "هذه العناصر الغذائية تؤدي وظائف مختلفة كثيرة"، أولًا، إنها ضرورية لصحة الدماغ. فبدونها، لن نتمكن من إنتاج الدوبامين أو السيروتونين أو الميلاتونين - وهي المواد الكيميائية التي تنظم مزاجنا ونومنا وانتباهنا وغيرها. وأضافت: "نحتاجها للذاكرة والتعلم ومعالجة الكلمات والمعلومات".

قال لي مورفي، أستاذ التغذية في جامعة تينيسي، إن فيتامينات ب ضرورية أيضًا لإنتاج الحمض النووي، وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.

الصدر ليس الجزء الوحيد من الدجاج الذي يستحق الأكل. فقطع اللحم الداكنة، مثل الأفخاذ والساق، أكثر دهنية، لكنها تميل أيضًا إلى احتواء مستويات أعلى من بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب12 والحديد والزنك.

وللحفاظ على فوائد الدجاج الصحية للقلب، أوصى الأطباء بالالتزام بطرق طهي أقل دهونًا، مثل الخبز أو الشواء أو السلق.