شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. إزاى تقرأ تحاليلك الدورية والان مع تفاصيل الخبر

هل يمكنك بالفعل قراءة تحاليلك الدورية التى يطلبها منك طبيبك؟ الإجابة نعم، يمكن بسهولة قراءة نتائج تحاليلك الدورية كمريض بالسكر، ويمكنك أيضا فهم النسب الآمنة، هذا ما أكده الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة قصر العينى، موضحا أن تحاليل مريض السكر الدورية كثيرة ومتعددة، منها الثابت ومنها الفحوصات الأكثر تخصصا ويحددها الطبيب المتابع للحالة.

تحاليل مريض السكر الدورية والنسب الآمنة لكل واحدة اختبار الهيموجلوبين السكري (A1C)

بحيث يقيس متوسط مستوى السكر في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الأخيرة.

النسب الآمنة منه تكون عند : 5

عند مستوى 6 تكون مقدمات لمرض السكر

عند مستوى الـ 7 يكون تأكيدا على الإصابة بالسكر

اختبار سكر الدم العشوائى

النسب الآمنة منه يجب أن تتراوح بين الـ110 حتى 140 على أقصى تقدير، الأرقام الأكبر تتطلب تعاملا من الطبيب.

اختبار سكر الدم الصائم

بحيث يقيس نسب السكر وأنت ممتنع عن الطعام، ويجب ألا تتخطى نسبته الـ130، والأقل من الـ100 ملجم تكون أفضل النتائج.

اختبارات وظائف الكلى (KFT)، أو اختبارات وظائف الكلى (RFT)

والتي يجب ألا تتخطى نسبة الـ 30 حتى لا تصبح في معدلات الخطر، ولا تتخطى نسبة اليوريا 50.

تحليل الزلال Albumin Test

نسبته يجب ألا تتخطى الـ30 حتى لا تعد مؤشرا على التهاب الأعصاب الطرفى.

تحليل الدهون الثلاثية Triglycerides Test

نسبة تحليل الدهون الثلاثية الطبيعية: أقل من 150 ملج.

نسبة تحليل الدهون الثلاثية مرتفعة: 200 - 400 ملج.

نسبة تحليل الدهون الثلاثية مرتفعة للغاية وتؤكد على وجود مشكلة: أعلى من 500 ملج/ديسيلتر.

النسبة طبيعية أقل من 1.7 لتر (150 ملغرام) .

تعتبر النسبة مُرتفعة إذا تراوحت بين 2.26 - 5.64 لتر ( 200 - 499 ملجرام) .

تحاليل الكوليسترولقياس ضغط الدم

ضغط الدم االطبيعي: 120 أو أقل قليلًا.

ضغط الدم االمرتفع: 120- 129.

المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم: 130- 139.

المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: 140 أو أكثر.