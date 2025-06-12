شكرا لقرائتكم خبر عن مفاصلك ونضارة وجهك محتاجاه.. كولاجين طبيعى من 10 أطعمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

الكولاجين هو الذى يمنح الجسم القوة والدعم، ويعزز من الحفاظ على النضارة والشباب لفترة أطول، فهو يساعد على استبدال خلايا الجسم الميتة ويسمح للخلايا الجديدة بالنمو، ويساعد على تخثر الدم ويخلق غطاء واقيا لأعضاء الجسم بشكل عام، ويعزز من صحة العظام والغضاريف والبشرة والمفاصل الدموية والعضلات والشعر وفقًا لتقرير نشر فى موقع ويب ميد الطبى.

مصادر الكولاجين الطبيعى

- ينتج الجسم الكولاجين شريطة تناول الطعام الصحي الغني به.

- المصادر الطبيعية هي النوع الأفضل على الإطلاق خاصة إذا اتبعت نظامًا غذائيًا يهتم بإدخال الأطعمة الصحية المتكاملة التي تحتوي على العناصر الغذائية والكولاجين الطبيعي.

أفضل مصادر الكولاجين

- الكثير منا يفضلون الحصول على الكولاجين من الأطعمة ومن مصادرها الطبيعية بدلاً من مسحوق الكولاجين والمكملات الغذائية الأخرى التي تحتوي عليه.

- يجب أن يكون الجسم قادرًا على جمع الأحماض الأمينية الجلايسين والبرولين مع أحماض أمينية أخرى، فضلاً عن جمع فيتامين ج أو فيتامين سي والزنك والنحاس.

- كل هذه العوامل تساعد على إنتاج المزيد من الكولاجين.

الأطعمة الغنية بالكولاجين

- شوربة العظام.. فهي من أهم مصادر الكولاجين الطبيعي نظرًا للأنشطة الضامة في عظام الحيوانات.

- الدجاج.. الغني بالنسيج الضام الذي يعد خيارًا جيدًا للمزيد من الكولاجين في النظام الغذائي.

- الأسماك.. الصحية التي تعد مصدرًا ممتازًا للكولاجين خاصة تحت قشورها التي تحتوي على كم هائل من الكولاجين.

- الفاكهة والخضراوات الغنية بفيتامين سي.. تحفز الجسم على إنتاج الكولاجين وتحافظ على الصحة.

- الأطعمة الغنية بالبروتين: لاحتوائها على الأحماض الأمينية تعزز من إنتاج الكولاجين في الجسم مثل البيض والبقوليات ومنتجات الألبان.

- الصبار.. الذي يعزز من إنتاج الكولاجين والذي يزيد من مرونة البشرة ورطوبتها.