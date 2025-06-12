شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس أكل الحلويات.. 10 أسباب لآلام الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

آلام الأسنان المتكررة والنابضة التى تعانى منها ليست بالضرورة ناتجة عن كثرة تناول الحلويات، فهناك أكثر من 10 أسباب أخرى قد تسبب آلام الأسنان المزعجة، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع هيلث الطبي.

- الإصابة بكسر في الأسنان نتيجة العض على شيء صلب أو الضغط على الأسنان وطحنها أثناء النوم أو من يمارسون الرياضة مما يتطلب حك الأسنان. - أسباب تتعلق بالإصابة بالتسوس.. نتيجة ثقب في الأسنان يأكل السطح الخارجي الصلب للأسنان. - الإصابة بخراج الأسنان واللثة.. الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص نتيجة الإصابة بالعدوى نتيجة بقايا الطعام على سبيل المثال أو لأي سبب آخر. - إصابة الأسنان نتيجة صدمة أو تصادم أو مشكلة ما أدت إلى إصابة الأسنان بشكل مباشر. - الالتهاب الناتج عن ضروس العقل.. الذي يصيب الكثير من الأشخاص. - الإصابة بخلل أو اضطراب المفصل الفكي الصدغي. - الإصابة بالتهابات حادة في الجيوب الأنفية. - أمراض اللثة المختلفة.. الإصابة بعدوى فيها أو الالتهابات المتكررة. - انحسار اللثة.. والتي قد تصيب اللثة نتيجة عدوى أو صدمة أو مشكلة أو نتيجة التنظيف الشديد لها. - الطحن أو الضغط على الأسنان أو ما يعرف بصرير الأسنان: وهي مشكلة قد تحدث أثناء نوم الشخص.

أسباب آلام الأسنانالتعامل مع آلام الأسنان

كل حالة من الحالات سالفة الذكر يجب التعامل معها بشكل منفصل والبحث من قبل المختص عن سبب آلام الأسنان وتحديده وعلاجه.