شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإسهال.. كيف يمكن الوقاية والعلاج بخطوات سهلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تزيد فرص الإصابة بالإسهال خلال الطقس الحار، وأنواع الإسهال كثيرة، وفقًا لتقرير في موقع هيلث، فهناك الإسهال الحاد، وهو الأكثر شيوعًا، الذي يستمر من يوم إلى يومين ويختفي من تلقاء نفسه، وهناك الإسهال المستمر، والذي يتراوح من أسبوع إلى أربعة أسابيع، وهو علامة على وجود مشكلة صحية كاملة يتطلب الرعاية الطبية السريعة، والإسهال المزمن، وهو إسهال طويل المدى وتكون فيه الأعراض مستقرة وقد تختفي وتعود مرة أخرى.

أعراض الإسهال

تتمثل أعراض الإسهال في تقلصات وألم في البطن، وفي بعض الأحيان يكون دم أو صديد في البراز، والشعور بالدوار والدوخة، وفي بعض الحالات، فقدان السيطرة على الأمعاء، والقيء والغثيان، والحاجة الماسة للتبرز.

أسباب الإسهال

أسباب الإسهال كثيرة ومعقدة، منها ما يعرف بفيروس التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وهو الأكثر شيوعًا لإصابة الأشخاص الكبار البالغين بالإسهال، أما الأطفال، فعادة ما يصابون نتيجة عدوى فيروس الروتا أو بعض البكتيريا والطفيليات، أو هناك أسباب تتعلق بتناول الطعام وفساده في فصل الصيف أو مع ارتفاع درجات الحرارة. كذلك هناك إسهال يرجع أسبابه لعدم تحمل الطعام أو حساسية الطعام تجاه بعض النوعيات. وهناك إسهال يصيب البعض نتيجة حساسية اللاكتوز أو حساسية الفركتوز والسكر الموجود في الفواكه. وهناك أسباب أخرى تتعلق بالأدوية، مثل المضادات الحيوية، والمتلونات، مثل متلازمة القولون العصبي، وداء الأمعاء الالتهابي، كلها مشكلات معوية قد تسبب الإسهال.

علاج الإسهال السريع

يكون بتناول أطعمة خفيفة مثل الخبز والمقرمشات والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض، وتجنب الكافيين والأطعمة المقلية ومنتجات الألبان، والأطعمة الدسمة، مع شرب الكثير من السوائل الغنية بالإلكتروليتات والوقاية من الجفاف، مثل الشوربة وعصائر الفاكهة والماء ومحلول الجفاف، وفي حالة الإسهال المزمن، لابد من استشارة المختص الذي قد يصف مضادات حيوية لمقاومة العدوى البكتيرية.

طرق الوقاية من الإسهال

هناك طرق للوقاية من الإسهال خلال الطقس الحار، وأهمها..

- لابد من تخزين الطعام بشكل صحيح لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة من خلال تخزينها جيدًا في الثلاجة وفي الدرجة الحرارة المناسبة لها.

- لا بد من تناول الخضراوات والفاكهة بعد غسلها غسلًا جيدًا.

- استخدام المياه بأمان، فلابد من تناول المياه والمشروبات النظيفة.

- غسيل اليدين دائمًا واتباع إجراءات النظافة الأساسية عند استخدام الحمام أو العطس أو السعال أو غيره.

- أحد أهم الضوابط التي تحمي من الإصابة بالإسهال الشديد غسيل اليد لمدة 20 ثانية على الأقل وتجفيف اليد جيدًا.

- يمكن أيضًا استخدام الكحول أو معقم اليدين لأنه يعزز من منع الإصابة بالإسهال بنسبة عالية.

- لابد من الحصول على التطعيمات خاصة للأطفال، فلقاح فيروس الروتا أحد أهم الأسباب التي تقي من تكرار الإصابة بالإسهال في الأطفال.

- تخير الأطعمة المناسبة والابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الحساسية.

- لابد من طبخ الطعام جيدًا وطهيه على درجة حرارة عالية.

- البعد عن تناول الطعام خارج المنزل واختيار مصادر جيدة ونظيفة للطعام.

- المتابعة مع الطبيب لعلاج متلازمة القولون العصبي وداء الأمعاء الالتهابي وتخفيف أعراضه للوقاية من الإسهال.