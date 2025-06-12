علامات قلة الثقة بالنفس لدى طفلك.. اعرفيها وعالجيها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 08:49 صباحاً - هناك سمات عديدة تظهر على الأطفال غير الواثقين بأنفسهم، خاصة تجاه قدراتهم، ومن المهم أن يعرف الآباء هذه السمات؛ حتى لا تؤثر على نمو شخصية أطفالهم.

بحسب موقع "kids Health"، يميل الأطفال الواثقون بأنفسهم إلى الشعور بأنهم محبوبون ومقبولون من قبل من حولهم، وينظرون إلى أنفسهم بإيجابية.

من ناحية أخرى، فإن من سمات الأطفال غير الواثقين بأنفسهم أنهم غالباً ما ينتقدون قدراتهم، بل ويشككون فيها، ويشعرون دائماً بأنهم سيفشلون في كل شيء.

لماذا تُعدّ الثقة بالنفس مهمة لدى الأطفال؟

تُساعد الثقة بالنفس الأطفال على التكيّف بشكل أفضل- الصورة من موقع AdobeStock

يتمتع الأطفال الذين يشعرون بالراحة مع أنفسهم بالثقة الكافية لبذل قصارى جهدهم في تجارب جديدة، كما تُساعدهم الثقة بالنفس على تجاوز الأخطاء، كما يشعرون بالتشجيع على المحاولة مجدداً، حتى لو فشلوا في البداية.

تُساعد الثقة بالنفس الأطفال أيضاً على التكيّف بشكل أفضل في المدرسة والمنزل ومع الأصدقاء، وغالباً ما يشعر الأطفال الذين يعانون من تدني احترام الذات بعدم الثقة بأنفسهم على المدى الطويل وصعوبة في الدفاع عن أنفسهم.

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علامات ضعف ثقة الطفل بنفسه

يساعد شعور الثقة بالنفس لدى الأطفال على مواجهة التحديات التي تواجههم، فإذا كنت قلقة بشأن شعور طفلك بضعف ثقته بنفسه، فابحثي عن العلامات التالية في سلوكياته:

الاستسلام بسهولة والخوف من الفشل

يعد الخوف من الفشل من إحدى علامات ضعف ثقة الطفل بنفسه، فقد يتردد الأطفال في تجربة أي شيء جديد، خاصةً إذا كانوا متأكدين من عدم نجاحهم، وقد يتوقفون فوراً بعد بدء لعبة أو مهمة، مما يعني استسلامهم عند أول مشكلة تواجههم.

مقارنة أنفسهم بالآخرين

غالباً ما يُقارن الأطفال غير الواثقين بأنفسهم بالآخرين، وينطبق هذا بشكل خاص على أقرانهم؛ الذين يُعتبرونهم أذكى أو أكثر موهبة منهم، ويشعر الأطفال أيضاً أنهم ليسوا جيدين بما يكفي، ويفقدون حماسهم للفوز.

تقلبات المزاج

هل يعاني طفلك من تقلبات مزاجية متكررة، كالحزن أو البكاء أو الغضب أو الإحباط؟ فقد يُشعره ضعف الثقة بالنفس بالقلق والتوتر المفرط، وغالباً ما يشعر الأطفال بالقلق والخوف من ارتكاب الأخطاء، ويجدون صعوبة في الشعور بالهدوء.

تعليقات سلبية

يميل الأطفال ذوو الثقة المنخفضة بالنفس إلى إلقاء اللوم باستمرار على أنفسهم والاستخفاف بقدراتهم، فيقولون على سبيل المثال: "لا أفعل أي شيء بشكل صحيح"، "لا أحد يحبني"، أو "اللوم كله عليّ"، ولا شك أن هذا قد يعيق إبداعهم وتحفيزهم.

صعوبة تقبّل الفشل

يميل الأطفال غير الواثقين بأنفسهم أيضاً إلى تقبّل الفشل، فهم يستسلمون بسهولة في المواقف الصعبة، لذا سيستمرون في لوم أنفسهم عند فشلهم.

تجنب التواصل البصري

عند التحدث، قد يبدو الأطفال غير الواثقين متوترين، ولا يجرؤون على النظر في عيني الشخص الآخر، كما أنهم يميلون إلى تجنب المحادثات الطويلة، ويفضلون البقاء بمفردهم.

عدم تجربة أشياء جديدة

يميل الأطفال الذين يفتقرون إلى الثقة إلى تجنب التحديات والأشياء الجديدة؛ خوفاً من الفشل وعدم الحصول على المساعدة التي يحتاجونها.

على الجانب الآخر، فإن الأطفال الذين يفتقرون أيضاً إلى الثقة بالنفس يكونون أكثر سلبية عند القيام بأية أنشطة جماعية.

كيفية التعامل مع الأطفال الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس

إذا بدت على الطفل الصغير سمات عدم الثقة بالنفس، فماذا يمكن للوالدين القيام به؟

تخصيص وقت خاص للأنشطة المشتركة

ابحثي عن أنشطة يمكنكِ القيام بها بصحبة طفلك- الصورة من موقع AdobeStock

ابحثي عن أنشطة يمكنكِ القيام بها بصحبة طفلك الصغير، بالإضافة إلى ذلك؛ يجب عليك حضور الفعاليات المدرسية التي يشارك بها طفلك قدر الإمكان، وإظهار اهتمامكِ بطفلك وبأي إنجاز صغير يقوم به.

عاملي طفلكِ كشخص مهم

شجعي طفلكِ على التعبير عن نفسه، والاستماع من دون إصدار أحكام، وتقبّل مشاعره، ومعاملته معاملة حسنة.

علّمي طفلك أيضاً أن يحب نفسه، وأخبريه بأنه يحق له مدح نفسه، فيجب أن يفخر الأطفال بإنجازاتهم وقدراتهم.

دعي طفلكِ يتعلم اتخاذ القرارات

امنحي طفلكِ الفرصة أحياناً ليتعلم اتخاذ القرارات، حتى يكون مسؤولاً، فقد يساعد ذلك على إظهار ثقة طفلك بنفسه.

دعي طفلك يشعر بالقبول

من دون أي شروط أو قيود، تأكدي من إيصال حبك لطفلك، فقد يحتاج الأطفال إلى الشعور بالقبول، وأن يتعلموا أيضاً حب أنفسهم.

وفي النهاية، لا تيأسي من الاستمرار في مساعدة طفلك على الشعور بالثقة بقدراته، واعترفي بجهوده وإنجازاته، وساعديه على الشعور بالراحة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.