علامات مبكرة تشير إلى تقزم الأطفال.. إحداها صعوبة التركيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 08:49 صباحاً - غالباً ما يصاب الأطفال بأعراض التقزم؛ بسبب سوء التغذية المزمن، وإصابة الطفل بالعديد من الأمراض المعدية، فقد يؤثر التقزم على 30% من الأطفال دون سن الخامسة، كما أن الأطفال الصغار الذين يعانون من التقزم لديهم مستويات ذكاء أقل من المستوى الطبيعي.

على الجانب الآخر، يعد التقزم عند الأطفال من المشاكل الصحية التي تصيب العديد من الأطفال؛ لأنه يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمرض والوفاة، بالإضافة إلى اضطرابات نمو الدماغ، والنمو الحركي، وتأخر النمو العقلي عند الأطفال. وفيما يلي، وفقاً لموقع "بولد سكاي"، العلامات المبكرة للتقزم لدى الأطفال.

تأخر النمو

تنمو أسنان الطفل في وقت متأخر-الصورة من موقع AdobeStock

يعد تأخر نمو الطفل من أكثر السمات التي يمكن التعرف إليها بسهولة في حالة إصابة طفلك بالتقزم. ويمكن أيضاً تشخيص تأخر النمو لدى الأطفال الذين يتمتعون بطول ضمن المعدل الطبيعي، إلا أنه في المقابل يعد معدل نموهم بطيئاً، ووجههم أصغر، مقارنة بالأطفال في نفس عمرهم، كما تنمو أسنانهم في وقت متأخر؛ بسبب ضعف اللثة أو عظام الفك التي لا تسمح للأسنان بالظهور.

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تأخر النمو المعرفي والحركي واللفظي

يعد من الآثار الأخرى لتقزم الأطفال تأخر النمو المعرفي والحركي واللفظي، لذا لا يقتصر التقزم على الجانب البدني للنمو، فقد تحتاج خلايا الدماغ إلى التغذية الطبيعية لمواصلة نموها، ولا يستطيع الأطفال المصابون بالتقزم تحقيق نمو دماغي؛ بسبب عدم كفاية تغذيتهم، وبالتالي قد يتعطل نمو الطفل المعرفي والحركي واللفظي.

صعوبة التركيز

يمكن أن تكون لاضطرابات التركيز، خاصة لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة، آثار سلبية، فيمكن أن تؤثر على أداء الطفل في الحضانة، فقد يواجه الأطفال الذين يعانون من التقزم أيضاً من صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية وصعوبة في استيعاب المعلومات.

عدم زيادة وزن الطفل

يعد فقدان الوزن بشكل كبير هو إحدى علامات سوء التغذية، وهي حالة يفتقر فيها الجسم إلى العناصر الغذائية اللازمة للقيام بوظائفه. عادة ما يكون سبب فقدان الوزن لدى الأطفال هو حرق السعرات الحرارية بسهولة، أو عدم تناول الطفل للأطعمة الصحية، أو معاناة الطفل من المرض، أو انخفاض التمثيل الغذائي في الجسم، فيكون لفقدان الوزن غير المبرر عند الأطفال آثار سلبية على صحة الطفل، وتؤثر على نموه بشكل عام.

الإصابة بالأمراض المعدية

يميل الأطفال الذين يعانون من التقزم إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مقارنة بالأطفال ممن هم في نفس عمرهم بشكل عام. وتشمل بعض هذه الأمراض المعدية الإسهال والعدوى البكتيرية المسببة للأمراض. يمكن للأطفال المصابين بالتقزم أن يعانوا أيضاً من اضطرابات في الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي، مما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض تنكسية، مثل:

مرض السكري.

القلب التاجي.

ارتفاع ضغط الدم.

البدانة.

محيط الرأس الصغير

يشير محيط الرأس الصغير إلى ضعف نمو المخ -الصورة من موقع AdobeStock

غالباً ما يشير محيط الرأس الصغير للطفل إلى ضعف نمو المخ؛ بسبب سوء التغذية المزمن، كما يؤدي التقزم إلى نمو الأطفال في الطول والوزن بشكل أبطأ مقارنة بأقرانهم، وفي المقابل فإن وجوه الأطفال المتقزمين غالباً ما تبدو أصغر من أعمارهم الحقيقية.

مشاكل البشرة والأظافر والشعر

عندما يعاني طفلك من سوء التغذية المزمن، يبدأ الجسم بتكسير العناصر الغذائية المخزنة في أنسجة العضلات والجلد والشعر والأظافر، ويجعل هذا بشرة الطفل تبدو جافة وغير صحية، وعادة ما يظهر أيضاً طفح جلدي وآفات جلدية على جلد الطفل، كما سيصبح شعر طفلك أكثر هشاشة، ويتساقط بسهولة أكبر، لذا فإن شعر طفلك الصغير يصبح أحمر اللون وغير صحي.

إظهار الاضطرابات السلوكية

يميل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن إلى ظهور بعض الاضطرابات السلوكية، مثل العدوانية أو صعوبة التكيف، وقد يؤثر نقص التغذية أيضاً على إنتاج السيروتونين والدوبامين، اللذيْن يلعبان دوراً مهماً في تنظيم المزاج، مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل العاطفية والسلوكية، وتعد إحدى سمات الأطفال الذين يعانون من التقزم هي الشعور بالخجل وعدم الرغبة في التواصل البصري، خاصةً في سن 8-10 سنوات.

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