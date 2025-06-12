شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الكوع عرض لأكثر من مشكلة مرضية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

التهاب أو تورم الكوع يحدث نتيجة التهاب الكيس المملوء بالسوائل على جانبى الكوع، ووظيفته الحماية من الصدمات والالتهابات والإصابات.

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع acihealth فإن هذه المشكلة الالتهابية تصيب بعض المهن بشكل خاص، خاصة من يستخدمون أيديهم بشكل دائم أو يعتمدون على مرفقيهم فى الأماكن الضيقة، وبعض الأنشطة الرياضية أيضًا التى تتطلب الاستناد إلى المرفق لأكثر من مرة، مما يؤدى إلى التهاب كيس المرفق أو التهاب الكوع، مثل الثبات فى وضعية تمارين التقوية ووضعية تمارين البلانك.

قد يعانى البعض أيضًا من المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى أو المرضى الذين يعانون من النقرس طويل الأمد من التهابات الكوع المتكررة.

أعراض التهابات الكوع

تتمثل فى الألم الشديد خاصة عند الحركة أو ثنى المفصل أو إسناد الكوع على سطح صلب، تورم ظاهر فى الموقع المصاب، احمرار ودفء شديد.

الأسباب

أسباب الالتهاب تكون عادة نتيجة التعرض لصدمة من الصدمات أو الضربات القوية في طرف الكوع، مما يفرز سوائل زائدة وتورم، قد تكون العدوى سببًا أيضًا نتيجة خدش أو لدغة حشرة أو غيرها، جرح غائر، الإصابة بدمامل أو حبوب، التهابات المفاصل أو العظام أو الحالات الطبية مثل النقرس والروماتويد.

العلاج ونصائح

يمكن ببعض الخطوات الوقائية وعلاج التهاب الكوع:

- تجنب الضغط على المنطقة المصابة واحميها من الإصابات أو الصدمات.

- ضع وسادة وارح مفصل الكوع عليها.

- ضع كيسًا من الثلج لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميًا.

- مضادات الالتهاب البسيطة وفقًا لوصفة طبية مفيدة للغاية.

- مسكنات الألم التي يصفها الطبيب وتكون آمنة.

- بعض الأطباء يصف بعض الحقن المحتوي على الستيرويد التي تقاوم الألم المستمر.

- في حالات نادرة تستمر الأعراض المزعجة لأكثر من عام، مما يتطلب عناية ومضادات حيوية في بعض الحالات الالتهابية، مثل التهاب الجراب الإنساني، لا بد من إجراء عملية تصريف أو استئصال جراحي، والتي تكون أعراضها عبارة عن احمرار وتورم وسخونة فوق الكوع وأحيانًا حمى.