كيف تتعامل مع مشاعر حزن فقدان أحد الوالدين؟

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قد تتغير حياتك عند فقدان أحد الوالدين، قد تتساءل كيف ستعيش بدونهما، وبالرغم من أن الحزن الدائم عن أحد الوالدين سيظل حاضرًا، إلا أن هناك العديد من الطرق التى يمكنك من خلالها التعامل معه دون الإضرار بالصحة النفسية والجسدية، وفي هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق التي يتبعها خبراء الصحة النفسية للتعامل مع الحزن، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف تتعامل مع حزن فقدان أحد الوالدين

في حين أن الحزن تجربة مؤلمة للغاية، إلا أن فقدان أحد الوالدين قد يكون من بين أشد الخسائر التي قد لا تتمكن من تجاوزها أبدًا، ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، هناك العديد من استراتيجيات التأقلم والرعاية الذاتية، إلى جانب ممارسات اليقظة الذهنية، التي يمكن أن تساعدك على التأقلم مع خسارتك والمشاعر المصاحبة لها.

تشير الأبحاث إلى أن فقدان أحد الوالدين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من النتائج السلبية على الصحة العقلية والجسدية، بما في ذلك مشاكل في تقدير الذات، وانخفاض عام في السعادة.

دع نفسك تشعر بالإرهاق والحزن

بالنسبة للكثيرين، فإن الاستجابة الطبيعية للحزن هي مجرد قمع المشاعر الصعبة التي تصاحبه، قد يكون ذلك إما جهدًا "للحفاظ على قوتك" - أن تصبح مدمن عمل، أو لديك العديد من المشتتات الأخرى، ومع ذلك، في النهاية، إذا لم تمنح نفسك مساحة للشعور، فقد لا تتمكن من التأقلم على المدى الطويل.

ووفقًا للخبراء من المهم عدم كبت المشاعر وحصرها، لأن ذلك قد يتسبب في انفجار مشاعرك غير المُعالجة على شكل نوبات أو يجعلك منعزلًا عاطفيًا عن من حولك، امنح نفسك وقتًا للحزن، لأنه يمكن أن يُنشّط الشفاء في جسدك.

كوّن شبكة دعم

سواء كنت تعتمد على أصدقائك أو أفراد عائلتك، تأكد من تكوين مجموعة والتماس العلاج.

يقول الخبراء إنه من الضروري وجود شبكة دعم قوية، يمكن أن تساعدك على تجاوز الحزن الأولي. اختر من تثق بهم ليساعدوك في توفير الأذن المُنصتة التي تحتاجها.

اعتنِ بصحتك

وفقًا للأطباء، يمكن أن يكون للحزن تأثير كبير على حياتك اليومية من خلال تغيير رأيك ومزاجك باستمرار، مما يسبب مشاكل في النوم وفقدان الشهية، و ضعف الذاكرة والتركيز.

لذا، من المهم، مع شعورك الدائم بالألم، أن تعتني بصحتك أيضًا، من المهم إيجاد التوازن واستخدام وسائل التشتيت.

ابدأ بمهمة لإحياء ذكرى والديكَ المتوفيين

يجد الكثيرون أن القيام بأفعال معينة يمكن أن يساعد في تكريم أحد والدين المتوفَّيين، مما يمنحكَ تلقائيًا قدرًا من الراحة.

يعتقد الخبراء أن أشياءً مثل إنشاء نصب تذكاري صغير في المنزل مع الصور والتذكارات، أو زراعة شجرتهما أو زهرتهما المفضلة، أو تبني حيوانهما الأليف أو نباتاتهما، يمكن أن تكون لفتة ذات مغزى تجعلك تشعر بالقرب منهما.

اكتب رسالة إلى والديك

قد يكون هناك الكثير من الأشياء التي كنتَ ترغب في إخبار والديك بها ولكن لم يتح لكَ الوقت لقولها، قد تشعر أيضًا بالدمار النفسى لعدم تمكنك من مشاركة أسرارك معهما أو حل خلاف، لذا، فإن أفضل طريقة للتغلب على هذه الصدمة هي كتابة رسالة إليهما تشرح فيها ما في قلبكَ وتُفصح عنه.

ركِّز تمامًا على ما أردتَ قوله، والأشياء التي تندم عليها، وما تأمل في الاستمرار فيه كجزء من حياتكَ، وحسب الخبراء، ستجلب هذه الطريقة الكثير من الراحة النفسية لك.