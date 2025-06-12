شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فشل القلب؟.. 6 عوامل تؤثر سلبا تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

فشل القلب لم يعد مرضًا يصيب كبار السن فقط، بل أصبح تهديدًا حقيقيًا لشريحة واسعة من الناس في مختلف الأعمار، نتيجة نمط الحياة العصرى الملىء بالضغوط وسوء التغذية، وفى هذا السياق أشار الدكتور سانجيفا كومار جوبتا، استشارى أمراض القلب فى مستشفى CK Birla بنيودلهى، إلى عوامل حاسمة يتمنى لو أن مرضاه يدركونها جيدًا، نظراً لتأثيرها العميق على صحة القلب، وفقا لموقع The Indian Express.

1. قلة النوم خطر صامت

قلة النوم المزمنة ليست مجرد شعور بالإرهاق، بل ترتبط بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب، والسكتات الدماغية، والموت المفاجئ، يحتاج القلب للراحة مثل باقى أعضاء الجسم، وإهمال النوم الجيد يضعه تحت ضغط مستمر قد يؤدى لعواقب وخيمة.

2. تلوث الهواء يسرّع تلف الشرايين

الهواء الملوث، خاصة فى المدن المزدحمة، يسبب تصلب الشرايين ويزيد فرص الإصابة بتصلب الأوعية الدموية، التعرّض الطويل لعوادم السيارات والملوثات الدقيقة يتسبب فى التهابات تؤثر مباشرة على صحة القلب، ينصح الأطباء بتجنب الخروج في أوقات الذروة واستخدام أجهزة تنقية الهواء في المنازل.

3. التوتر المزمن عدو القلب

الضغوط اليومية والعمل تحت ضغط مستمر يرفعان مستويات هرمون الكورتيزول فى الجسم، ما يؤدى إلى التهابات مزمنة وارتفاع ضغط الدم، ولمواجهة هذا الخطر يوصي الخبراء بممارسة أنشطة بسيطة مثل المشي، أو كتابة اليوميات، أو التحدث مع شخص مقرّب.

4. صحة الفم مؤشر على صحة القلب

الاهتمام بنظافة الأسنان ليس فقط لتفادي التسوس، بل هو خط دفاع مهم ضد أمراض القلب، أمراض اللثة تؤدي إلى دخول البكتيريا إلى مجرى الدم، مسببة التهابات قد تضر بالشرايين، لذا فإن زيارة طبيب الأسنان بانتظام والاهتمام بنظافة الفم أمر ضروري.

5. فشل القلب لا يعني توقفه

كثيرون يظنون أن "فشل القلب" يعني توقفه عن العمل، وهو تصور خاطئ، فشل القلب يعني أن القلب لا يضخ الدم بالكفاءة المطلوبة، الكشف المبكر والمتابعة الدورية يمكن أن يحسّنا بشكل كبير من نوعية حياة المرضى.

وأخيرا، هذه العوامل ليست معلومات طبية معقدة، بل نصائح عملية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية من أمراض القلب، الوعي بها وتبنّي نمط حياة صحي ومتوازن قد يكون المفتاح لحياة أطول وأفضل.