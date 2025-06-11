شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يكون البعض أكثر عصبية فى الحر؟.. نصائح للسيطرة على انفعالاتك والان مع تفاصيل الخبر

العصبية والغضب تزيد حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة، وقال الدكتور عادل سلطان استشارى العصبية والنفسية إن الكثير من العموامل تؤثر بالسلب على النواقل العصبية، وعلى طبيعة التحمل العصبى خلال الطقس الحار، ما يجعل البعض يشعر بسهولة بالغضب لصعوبة وصول الإشارات والأوامر العصبية لجميع أنحاء الجسم.

أضرار الغضب فى الطقس الحار

تابع موضحا أن التوتر والعصبية تزيد فرص الإصابة بالكثير من الأمراض الجسدية والأعراض الإعيائية خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، فقد تسبب حالة من..

اضطرابات ضربات القلب

اضطراب مستويات الضغط بالارتفاع أو الانخفاض الحاد

نوبات غضب وعصبية عارمة

اضطرابات جسدية ودوار والم بالجسم

الشعور بالإعياء والضعف العام

الإصابة بالتهابات بالأعصاب، مثل التهاب العصب السابع أو الخامس

نصائح ضرورية للسيطرة على الغضب في الطقس الحار

1. الترطيب هو أهم الخطوات الصحية التي تعزز من الشعور باعتدال درجة حرارة الجسم خلال الطقس الحار

2. اشرب الكثير من المياه والسوائل الصحية على مدار اليوم

3. إذا كنت تتناول دواء نفسيا أو عصبيا التزم بأدويتك في مواعيدها

4. إسال طبيبك عن تعديل الجرعات أو الأوقات وفقا لخطتك خلال الصيف

5. اهتم بتناول الطعام الصحى الخفيف غير المقلى أو المعزز لزيادة حدة ارتفاع درجة حرارة الجسم

6. محاولة البقاء في أجواء باردة وابتعد عن الطقس الحار

7. اهتم بالبقاء نشطا من خلال ممارسة بعض التمرينات الرياضية الصباحية داخل المنزل

8. الاستحمام وتمارين التنفس، وتمارين الاسترخاء طرق فعالة.