شكرا لقرائتكم خبر عن ماعرفتش نفسها فى المراية.. الحمل يتسبب فى تحول جسدي مذهل لسيدة صينية والان مع تفاصيل الخبر

انتشر مؤخرا على نطاق واسع فيديو لشابة صينية شاركت فيه التحول الجسدى المذهل الذى شهدته خلال فترة حملها، والذى سرعان ما تلاشى، لى وى، شابة من من مقاطعة يونان الصينية، شعرت بسعادة غامرة عندما علمت بحملها، بل بدت أكثر جمالا، وبشرتها صافية، وتمتعت بطاقة هائلة، أخبرها الأطباء أنه من الطبيعى أن تشعر بمزيد من الإشراق، وهى ظاهرة تُعرف بـ"فرحة الحمل"، بسبب ارتفاع مستويات هرمونى الإستروجين والبروجسترون.



تحولات السيدة الصينية

ومع ذلك، بحلول الشهر الخامس من حملها، لاحظت لى تغيرات غريبة فى وجهها، فقد كبر أنفها بشكل كبير، وأصبحت تجاعيدها الدقيقة أعمق بشكل ملحوظ لدرجة أنها لم تستطع التعرف على نفسها فى المرآة، لكن هذه كانت البداية فقط، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

مع مرور الثلثين الثانى والثالث من حملها، شهدت لى المزيد من التغيرات الجسدية، وظهرت بقع تصبغية تُعرف باسم "بقع الحمل" على جانبى خديها، وأصبحت ذراعيها وساقيها منتفختين، وعلى الرغم من أن الأطباء أخبروها أن هذه التغييرات طبيعية، إلا أن لى وى أجرت تغييرات على نظامها الغذائى، وقللت من السكريات والدهون، وبدأت فى ممارسة الرياضة للتخفيف من حدة هذه التغييرات.



وجه السيدة خلال الحمل

بعد الولادة، لاحظت لى أن شعرها أصبح أرق، وهى ظاهرة تُعرف باسم "تساقط الشعر بعد الولادة"، وتغيرت بشرتها من دهنية إلى جافة، ومع ذلك، أخبرها الجميع أنه لا يوجد شيء خاطئ وأن هذه التغييرات طبيعية تماما، حرصت الشابة على تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وبعد بضعة أشهر، بدأت تبدو وكأنها نفسها القديمة مرة أخرى.

كتبت لى وى مؤخرا على ويبو، النسخة الصينية من إكس، حيث شاركت صورا لتحولها الجذرى: "كان حملى صعبا للغاية، لكن رؤية الحياة الجديدة تنمو تجعلنى أشعر أنه كان يستحق ذلك"، كما شاركت لى صورا لنفسها مع طفلها، وقد هدأت تغيرات الوجه تماما تقريبا، وقد انتشر منشورها على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، وينصح الأطباء الأمهات الشابات بعدم الذعر فى حالة حدوث مثل هذه التغييرات، وبدلا من ذلك، ينبغى عليهم الحفاظ على عقلية إيجابية والمحافظة على عادات نمط حياة جيدة.