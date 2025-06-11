شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. أطعمة سهلة تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

عند اتباع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، يتم الاعتماد فى الأغلب على تقييد السعرات الحرارية وتجنب أطعمة بعينها، مما يظهر الحاجة لتناول مأكولات تحقق الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

ويعتبر البروتين عنصرا غذائيا أساسيا لصحة العضلات والمناعة والعديد من العمليات الحيوية الأخرى، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع بين الوجبات، مما يدعم فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحى، ووفقا لموقع "Health" يوجد مجموعة من الأطعمة البروتينية التى تحقق الشعور بالشبع لوقت طويل.

الجبن القريش

يحتوى الجبن القريش على نسبة بروتين أعلى من العديد من ألواح البروتين، ويمكن إضافته إلى أطعمة أخرى، كما أن كوب من الجبن القريش يوفر أيضًا كميات كبيرة من فيتامين ب12 والكالسيوم والسيلينيوم والفوسفور.

الزبادى اليونانى

يحتوى الزبادى اليونانى على كمية من البروتين تزيد عن ضعف الكمية الموجودة فى الزبادى العادى، بجانب أنه غنى أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم، الذي يلعب دورًا هامًا في صحة العظام والقلب والهرمونات، ويُغطي كوب واحد من الزبادي اليوناني 21% من القيمة اليومية للكالسيوم.

التونة

تعدّ التونة المعلبة مصدرا ممتازا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والفيتامينات، والمعادن، مثل فيتامين ب12 والسيلينيوم، ويمكن الاستمتاع بالتونة المعلبة بمفردها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى وجبات مثل السلطات وأطباق الحبوب لتعزيز محتواها من البروتين.

الحمص المحمص

الحمص المحمص مقرمش، ومملوء، وسهل الحمل، مما يجعله خيارًا جيدًا لتناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين، كما أنه يعد مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما فى ذلك الألياف والمغنيسيوم والمنجنيز وحمض الفوليك.

صدور الدجاج

تحتوى صدور الدجاج على 26 جرامًا من البروتين لكل حصة، مما يجعلها من أفضل مصادر البروتين التى يمكنك تناولها، كما أنها مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب 6 والفوسفور والزنك والسيلينيوم.

العدس

العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتى، كما أنه غنى بالألياف وفيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك والحديد والبوتاسيوم، وللحصول على وجبة خفيفة غنية بالبروتين، جرب العدس المحمص، أو إعداد سلطة العدس عن طريق خلط العدس مع الأعشاب المفرومة وصلصة زيت الزيتون.

البيض

يعد البيض مصدرًا جيدًا للبروتين، وتحتوى بيضتان كبيرتان على نسبة بروتين تضاهى الموجودة فى العديد من ألواح البروتين، كما يحتوى البيض على عناصر غذائية أساسية أخرى، مثل فيتامين ب12 والسيلينيوم وفيتامين أ.

ما كمية البروتين التى تحتاجها فعليًا يوميًا؟

تم تحديد الكمية الغذائية الموصى بها من البروتين حاليًا عند 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، كما يحتاج معظم الأشخاص النشطين بدنيًا والذين يمارسون الرياضة بانتظام إلى تناول ما بين 1.2 و2.0 جرام من البروتين يوميًا لكل كيلوجرام، للحفاظ على كتلة العضلات، وقد تحتاج إلى المزيد من البروتين إذا كنت تسعى إلى بناء العضلات أو فقدان دهون الجسم.