شكرا لقرائتكم خبر عن هذا العرض الشائع قد يكون علامة على إصابتك بمتحور كورونا نيمبوس والان مع تفاصيل الخبر

تتسبب عدوى كورونا في أعراض مزعجة مثل الحمى والتعب والاحتقان وغيرها، ومع ذلك، أبلغ بعض المصابين بكورونا الآن عن التهاب شديد في الحلق يُطلق عليه اسم "حلق شفرة الحلاقة"، بحسب موقع buzzfeed.

وبحسب بيانات محرك البحث "جوجل" يشعر الناس في جميع أنحاء العالم بالقلق أيضًا بشأن هذا العرض المُخيف، ويبحثون عن كلمات مثل: "أعراض مؤلمة لمتحور كورونا الجديد" و"التهاب الحلق الحاد الناتج عن كورونا".

قال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي في قسم السياسات الصحية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت الأمريكية: "في الماضي، مع ظهور متحورات جديدة، كانت هناك دائمًا تساؤلات حول الأعراض المميزة، وبعد فترة، وعند جمع الكثير من البيانات، يتبين أن الأمر ليس كذلك - فقد ظهرت جميع هذه الأعراض من قبل".

وأضاف شافنر أن متحورات كورونا المنتشرة تميل إلى إنتاج نفس نوع الأعراض التي ظهرت منذ سنوات، على الرغم من أن المتحورات الأحدث، وهي متحورات أوميكرون، أقل حدة".

وأكد الخبراء أنه في حين أن بعض الأشخاص قد يعانون من التهاب شديد في الحلق يمكن وصفه بأنه حاد، فإن هذا لا يعني أنه سيصيب الجميع - كما أنه ليس عرضًا جديدًا ومخيفًا مرتبطًا بعدوى كورونا الجديدة.

قال الدكتور مارك بيرنز، خبير الأمراض المعدية في جامعة لويزفيل الصحية الأمريكية، إنه لا يوجد عرض واحد بارز لكورونا يُشير إلى الإصابة بالعدوى.

وأضاف بيرنز: "التهاب الحلق هو أحد أعراض هذا، ولكن أيضًا الحمى والسعال والتعب، فهذه كلها أعراض أيضًا".

وتابع بيرنز: "باختصار، الأعراض، بما في ذلك التهاب الحلق، لا تختلف حقًا. لا توجد زيادة في الشدة بناءً على التهاب الحلق أو أي شيء من هذا القبيل".

كيف تحمى نفسك من عدوى متحور نيمبوس لكورونا؟

هناك توصية راسخة من اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بكورونا يجب أن يحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا سنويًا.

هذا ينطبق على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، والشباب الذين يعانون من حالات طبية مزمنة كامنة، والحوامل.

ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، وزيادة التهوية كلما أمكن، هي طرق إضافية لحماية نفسك من كورونا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.