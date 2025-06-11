شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة تستخدم "البنكرياس الصناعى" للسيطرة على مرض السكر النوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة، أن التكنولوجيا الجديدة التى طورها باحثون بجامعة فيرجينيا، والتي تسمح لنظام البنكرياس الاصطناعي بالتكيف مع أجسام المستخدمين المتغيرة، وباختبار التغييرات في كيفية عمل النظام، تعمل على تحسين السيطرة على مرض السكر من النوع الأول.

ووفقا لموقع "News medical"، تحسن تقنية التحكم السلوكي الحيوي التكيفي (ABC) نظام توصيل الأنسولين الآلي في البنكرياس الاصطناعي كل أسبوعين، مع إتاحة إمكانية وصول المستخدمين إلى محاكاة حاسوبية "للتوأم الرقمي" لاختبار أساليب مختلفة لإدارة سكر الدم لديهم، وقد وجدت الدراسة التي استمرت ستة أشهر أن المشاركين الذين استخدموا تقنية ABC زادوا من الوقت الذي قضوه في نطاق آمن لسكر الدم من 72% إلى 77%، وخفضوا مستوى الهيموغلوبين A1c "متوسط مستوى سكر الدم" لديهم من 6.8% إلى 6.6%.

وتتطلب أنظمة البنكرياس الاصطناعي تعديلات من مستخدميها للتكيف مع احتياجات الشخص المتغيرة من الأنسولين، وتعد تلك أول دراسة تربط كل شخص بتوأمه الرقمي، وتمكّن مرضى السكر من تجربة بياناتهم الخاصة لمعرفة كيفية تفاعل نظام البنكرياس الاصطناعي مع التغييرات، في بيئة محاكاة آمنة، قبل تعديل نظامهم.

وفي حين نجحت أنظمة توصيل الأنسولين الآلية ،مثل البنكرياس الاصطناعي في مساعدة المستخدمين على التحكم بشكل أفضل في مرض السكر من النوع الأول، فإن تقنية ABC مصممة لمعالجة زوج من التحديات التي لم يتم حلها، وهما تحسين ضبط مستوى السكر في الدم خلال اليوم، عند وجود أمور تؤثر على مستوى السكر مثل تناول الوجبات وممارسة الرياضة، كذلك يلاحظ معظم المستخدمين تحسنًا أوليًا في الوقت الذي يقضونه في نطاق آمن لمستوى السكر في الدم، لكنهم سرعان ما يصلون إلى مستوى ثابت يتراوح بين 70% و75% من الوقت في هذا النطاق، وهو ما يعتقد الباحثون أنه ينبع من عدم تكيف المستخدمين جيدًا مع أداء النظام.

وصممت تقنية ABC لمعالجة هذه التحديات بطريقتين، باستخدام "التوائم الرقمية"، وهي محاكاة حاسوبية تطابق النظام الأيضي للمستخدم، بالإضافة إلى تحسين البنكرياس الاصطناعي بناءً على تغيرات وظائف الجسم وسلوكياته، وتوفر هذه التقنية للمستخدمين محاكاة حاسوبية تفاعلية تُمكنهم من اختبار التغييرات في معايير أداء البنكرياس الاصطناعي، مثل ضبط مستوى الأنسولين المُطلق باستمرار من مضخة الأنسولين طوال الليل.