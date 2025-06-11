شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على قلبك.. أكلات مبردة للجسم تعزز الطاقة والنشاط فى الحر والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة، عليك دومًا اختيار الأكلات الصحية المرطبة التى تحد من شعورك بالمزيد من الحرارة وتساعد على ترطيب جسمك وشعورك بالهدوء والاسترخاء وتقليل حدة الضعف العام والتعب الذي تشعر به نتيجة الرطوبة العالية.

أكلات مبردة للجسم

وفقًا لتقرير نشر في موقع urgentcareofferlyhope فإن الكثير من الأطعمة يمكنها أن تساعد على شعورك بالمزيد من الانتعاش والترطيب الجيد وتقليل حرارة الجسم، كما أنها تساعد على تهدئة الجلد المتقد من الحرارة، والشعور بالنشاط في الوقت ذاته..

الزبادى

أحد أهم المأكولات المبردة لغناه بالمياه والعناصر البروبيوتيكية الصحية، فهو يعزز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء ويوفر كمية جيدة من البروتين والكالسيوم، يمكن تناوله بمفرده أو إضافة الفاكهة الطازجة له، مما يجعله من الأكلات التي تشعرك بالهدوء والاسترخاء والبرودة أثناء الطقس الحار.

الخضراوات الورقية الصحية

تلك التى تحتوى على الكثير من المياه مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس، تمد الجسم بالمياه الضرورية للترطيب العميق، فضلًا عن مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، مما يجعلها تقاوم الالتهابات والجذور الحرة والتأكسد، وبالتالي الشعور بالبرودة نوعًا ما، أضفها نيئة إلى سلطاتك أو تناولها كما هي، تعزز من برودة الجسم وشعورك بالهدوء.

الفلفل الحار

قد يبدو غريبًا أن تأكل طعامًا حارًا أثناء الطقس الحار، ولكن الأطعمة الحارة كالفلفل الحار والفلفل الأسود تساعد على تبريد الجسم وإفراز المزيد من العرق، الحرارة الناتجة عن تناول هذه الأطعمة تسبب التعرق، ومع تبخره تشعر ببعض البرودة نتيجة عمل آليات التبريد الطبيعية في الجسم، يمكنك إضافته إلى سلطاتك وإضافة النكهات إلى أطباقك الصيفية من خلاله دون إفراط متعمد حتى لا تضر بجهازك الهضمي بشكل خطير.

الخيار

أحد أهم الإضافات الهامة والأساسية خلال فصل الصيف، لا بد أن تأكلوه بكميات جيدة ومناسبة، لأن 95% من مكوناته من الماء، يساعد على ترطيب الجسم ويحتوى على فيتامين سى وحمض الكافيين، وكلاهما يساعد على تهدئة الجسم والبشرة وتبريد الجسم وتقليل التورم بشكل عام.

أوراق النعناع

أضفها إلى طعامك حتى تعطيك إحساسًا بالبرودة، لأنها عشبة ممتازة تضاف إلى نظامك الغذائى الصيفى، إذا تناولتها طازجة دون إضافتها إلى المشروبات، يعزز ذلك من برودة الجسم وتشغيل آليات التبريد فيه، لذا يمكنك أن تضيفها إلى سلطاتك وإلى أطعمتك المطبوخة أو تناولها نيئة.

البطيخ

لا شك أن تناوله يساعدك على الترطيب والتبريد التام، 92% من مكوناته من المياه، ويساعد محتواه العالي من هذه المياه على رطوبة الجسم وغني بفيتامين أ وفيتامين سي، مما يجعلهما يدعمان الصحة العامة، يمكن أن تضيفه إلى السلطات أو تتناوله كما هو أو بجانب وجبة غذائية ليشعرك بالترطيب والتبريد المباشر.