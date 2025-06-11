شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الاضطراب النفسى.. التشخيص وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الاضطراب النفسي الجسدي أو النفس جسماني كما يطلق عليه، هو حالة جسدية يسببها التوتر والقلق والضغط الحاد، مما يجعل أجسامنا تستجيب لها وتظهر بعض الأعراض المرضية الحادة، فيمكن للتوتر أن يسهم بشكل كبير في إظهار الكثير من الأمراض.

تعريف الاضطرابات النفس جسمانية

وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي، الاضطرابات النفس جسمانية هو عبارة عن اضطراب نفسي جسدي يتسبب الضغط النفسي والضيق وتفاقم الضغوط النفسية إلى تفاقم الحالة الجسدية، إذا هو أعراض جسدية سببها العقل والنفسية.

أنواع الاضطرابات النفسية الجسدية

هناك الكثير من أنواع الاضطرابات النفسية الجسدية والتي تنتج عن التوتر والضيق، فكل ما هو يضغط على النفسية يسبب أمراضًا خطيرة وأعراضًا جسدية شديدة، منها:

- الإصابة بالسل

- قرح المعدة

- التهابات المفاصل والاضطرابات الالتهابية

- الإصابة بمرض السكر

- القلم العضلي الليفي

- أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

- زيادة الوزن

- الصدفية والاكزيما

- الصداع التوتري

- النوبات المزاجية

- اضطرابات النوم

الأعراض الأولية للاضطراب النفسي الجسدي

يبدأ بمجموعة من الأعراض الجسدية:

- آلام في الصدر والشعور كان القلب ينبض بسرعة شديدة

- صداع ودوخة وضغط دم مرتفع

- توتر حادث العضلات وشد في الفكين

- الشعور بالإرهاق الشديد

- الاكتئاب والتهيج والقلق

- الضعف العام في الجهاز المناعي

أسباب الاضطرابات النفسية الجسدية

ينتج عن اضطراب توازن الجهاز العصبي اللاإرادي أو الباراسيمساوي، مما يجعل الهرمونات تختل أيضًا استجابة للتوتر، مما يليه ارتفاعات في ضغط الدم وضربات القلب ومستويات السكر والتنفس، وانخفاض تدفق الدم إلى القشرة الجبهية.

تشخيص الاضطراب النفسي الجسدي

يبدأ بشكواك الجسدية، وحينها يسألك الطبيب عن مستويات التوتر والقلق لديك، ومن هنا تبدأ الفحوصات.

علاج الاضطراب النفسي الجسدي

علاج هذه الاضطرابات النفسية الجسدية يبدأ بمجموعة من الخطط:

- العلاج النفسي أو العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج بالكلام

- العلاج المبني على اليقظة الذهنية

- تناول الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات القلق

- بعض الحالات تحتاج لطبيب نفسي أو طبيب عقلي.