الأسباب الأكثر شيوعاً لاختناق الرضع.. وكيف يمكن إسعاف طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 10:23 صباحاً - يحدث الاختناق عندما يتم استنشاق جسم غريب، عادة ما يكون كبيراً، ثم يعْلق في مجرى الهواء، ويتعرض الأطفال الرضع والصغار لخطر الاختناق بشكل خاص؛ لأن حناجرهم وقصباتهم الهوائية تعد صغيرة، مما يجعل من السهل أن تستقر فيها الأجسام الغريبة، ويعد الطعام السبب الأكثر شيوعاً للاختناق لدى الرضع والأطفال.

وفي الوقت نفسه، فإن انسداد مجرى الهواء بشكل كامل يعد حالة طبية طارئة تحتاج إلى علاج فوري، عن طريق إزالة الجسم الذي يسد مجرى الهواء. في غضون 5 دقائق من قطع إمدادات الأكسجين عن المخ؛ لتبدأ خلايا المخ بالموت في غضون 10 دقائق.

على الجانب الآخر ينبغي على الآباء والأمهات مراقبة الأطفال الصغار عن كثب أثناء تناولهم الطعام. وذلك لأن بعض الأطفال الفضوليين يحبون وضع بعض الأشياء في أفواههم أثناء اللعب، مما قد يعرضهم للخطر.

فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" بعض الأمور التي تحتاج الأمهات إلى معرفتها حول مخاطر الاختناق الأكثر شيوعاً عند الأطفال الصغار وكيفية الحفاظ على سلامتهم.

أشياء تسبب اختناق الأطفال

عناصر منزلية وأطعمة

يجب تجنب تقديم قطع من الخضار النيئة الصلبة قبل عمر 4 سنوات-الصورة من موقع AdobeStock

يجب على الأمهات دائماً إبقاء بعض العناصر المنزلية بعيداً عن متناول الأطفال الرضع والأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات؛ لأن تلك الأشياء تسبب في أغلب الأحيان اختناق الأطفال وهي كالتالي:

عملات معدنية

الأزرار

بطارية

ألعاب صغيرة مثل الكرات الزجاجية

بالونات غير منفوخة

النرد

مغناطيس

مشابك الشعر الصغيرة، والشرائط، وربطات الشعر، وما إلى ذلك.

يجب أيضاً تجنب الأطعمة التالية حتى يبلغ الطفل 4 سنوات على الأقل:

هوت دوج/نقانق

المكسرات والبذور غير المطحونة

الفواكة مثل العنب الكامل والبلح

الفشار

قطع من الخضار النيئة أو الفاكهة النيئة الصلبة

الحلوى الصلبة

مضغ العلكة

شرائح لحم وجبن

الفول السوداني

الأمراض التي تسبب اضطرابات البلع

مرض باركنسون هو حالة طبية تتداخل مع عملية البلع، ويتعرض الأطفال المصابون بهذا المرض للاختناق، ويعانون من التهابات الصدر المتكررة.

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قطع الطعام كبيرة جداً

نظراً لأن قطع الطعام، مثل شرائح اللحم، كبيرة جداً بحيث لا يمكن مضغها، فإن عمليات البلع والتنفس تتأثر، مما يسبب الاختناق. إن وضع كميات كبيرة من الأطعمة الصغيرة، مثل المكسرات، في الفم مرة واحدة يمكن أن يسبب الاختناق أيضاً؛ لأن بعضها يمكن أن يبتلع بالكامل ويعلق في مجرى الهواء.

تناول الطعام أثناء القيام بأشياء أخرى

في ظل بعض الظروف، عند تناول الطعام أثناء التحدث أو الضحك، قد يفشل الجسم في تنسيق عملية البلع والتنفس، مما قد يؤدي إلى الاختناق.

على الجانب الآخر فإن الأطفال الذين يتناولون الطعام عادة أثناء الجري، هم أكثر عرضة للتعرض للاختناق؛ لأن الطعام يمكن أن يستنشقوه أثناء اللهاث.

كيفية منع الاختناق عند الرضع والأطفال الصغار

مراقبة طعام الطفل

ينبغي على الأمهات مراقبة كل لقمة يتناولها طفلهن أثناء تناوله الطعام-الصورة من موقع Freepik

نظراً لأن الطعام يعد سبباً شائعاً للاختناق، فإن مراقبة الأطفال أثناء تناول الوجبات يعد أمراً مهماً؛ لذا يجب أن تكوني حذرة أيضاً بشأن ما تقدمينه لطفلك من طعام.

فيما يلي بعض الطرق لمنع الاختناق عند الأطفال الرضع والأطفال الصغار أثناء تناولهم الطعام:

ينبغي على الأمهات مراقبة الطعام الذي يتناوله أطفالهن، وخاصة عندما يبدأون في تناول الأطعمة الصلبة.

قدمي لطفلك الأطعمة بأحجام وملمس مناسب لعمره بمجرد أن يبدأ في تناول الأطعمة .

ضعي فقط بضع قطع في الطبق؛ حتى لا يأكل الطفل أكثر من سعة معدته. يمكن أن تكون أحجام الحصص أكبر قليلاً بالنسبة للأطفال الصغار، ولكن لا تزال ضمن الحدود المعقولة.

حاولي أن تجعلي طفلك يجلس في كل مرة يأكل فيها، ففي كثير من الأحيان تجلس الأم أثناء إطعام الطفل الذي يأكل أثناء المشي أو حتى الجري. أعطي طفلك الطعام الذي يمكن تناوله بالأصابع فقط عندما يكون جالساً، وليس أبداً عندما يكون يزحف، أو يركض، أو يلعب، أو يستلقي.

تجنبي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات أياً من الأطعمة المذكورة في القائمة أعلاه (مثل الهوت دوج والفشار والمكسرات الكاملة)، والتي تشكل مخاطر اختناق شائعة.

توفير الألعاب المناسبة للعمر

يجب أخذ إرشادات العمر الخاصة بالألعاب في الاعتبار خاصة مخاطر الاختناق، ولا تعطي ألعاباً للأطفال بعمر 4-5 سنوات للأطفال الرضع. ولا تشتري أبداً ألعاباً تحتوي على أجزاء صغيرة يمكن فصلها بسهولة، مثل ألعاب الليغو للأطفال الرضع والأطفال الصغار.

حافظي أيضاً على ألعاب الأطفال في حالة جيدة، واحذري من الألعاب المكسورة أو الفوضوية، التي قد تشكل خطر الاختناق بسبب وجود قطع مكسورة أو صغيرة من اللعبة.

الحفاظ على نظافة المكان

قد لا تفكر الأمهات عادةً كثيراً في العملات المعدنية المتناثرة بين وسائد الأريكة أو أغطية الأقلام المنتشرة تحت الطاولة، ولكن يمكن للأطفال العثور على هذه العناصر بسهولة ووضعها في أفواههم.

قومي بالتحقق تحت الأثاث، وبين الوسائد، وفي السيارة، وفي أي مكان يكون فيه طفلك؛ للتأكد من عدم وجود أي أشياء في متناول اليد يمكن أن تسبب الاختناق.

حفظ الأشياء الخطرة بعيداً عن متناول الأطفال

هناك العديد من العناصر المنزلية التي يجب إبقاؤها بعيداً عن متناول الأطفال. على سبيل المثال البطاريات. قومي بتخزين هذه العناصر في خزانة أو حاوية آمنة للأطفال لإبقائها بعيدة عن الأذى.

كيفية التعامل مع حالات الاختناق الطارئة

أفضل طريقة للتعامل مع حالات الطوارئ المرتبطة بالاختناق هي أخذ دورة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي. بهذه الطريقة، ستحصل الأمهات على أفضل تدريب؛ حتى يتمكنّ من مساعدة أطفالهن على النجاة من حادثة الاختناق على الفور.

أو يمكن للأمهات التعرف إلى ذلك عبر الإنترنت أو سؤال الطبيب، ولكن من الممكن الوقاية منه في أغلب الأحيان، ومع بعض الاحتياطات والتدريب المناسب على السلامة، يمكن للأمهات أن يتوقعن بسرعة ما إذا كان طفلك يختنق فجأة بجسم ما.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.