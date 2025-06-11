شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاخد أدوية لفترة طويلة.. احرص على هذه المشروبات لراحة معدتك والان مع تفاصيل الخبر

قد ينتج عن تناول بعض الأدوية أو تناولها لفترة طويلة بعض المتاعب للمعدة، فالجهاز الهضمي خاصة المعدة يتكون أكثر تأثرا.وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthline بعض العلاجات المنزلية بسيطة والآمنة التى تخفف من الحموضة، الغثيان، الانتفاخ أو الألم الناتج عن الأدوية:

علاجات منزلية لمتاعب المعدة: 1. الزنجبيل الطازج

شريحة صغيرة من الزنجبيل في ماء دافئ أو مغلي، يساعد في تهدئة الغثيان وتهيج المعدة.

2. النعناع

مغلي أوراق النعناع أو مضغ الأوراق الطازجة.

يخفف من التقلصات والغازات.

3. اللبن الرائب والزبادي

يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم.

اختاري نوع قليل الدسم وغير محلى.

4. ماء الأرز

ماء سلق الأرز يُشرب دافئًا.

يساعد في تهدئة جدار المعدة ووقف الإسهال إن وجد.

5. عسل نحل طبيعي

ملعقة صغيرة في كوب ماء دافئ (وليس ساخن جدًا).

يلطف المعدة ويحمي الغشاء المخاطي.

6. تناول وجبات خفيفة ومتكررة

بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، خذي 5-6 وجبات صغيرة لتقليل الضغط على المعدة.

7. رفع الرأس أثناء النوم

نامي بزاوية مرتفعة (استخدام وسادتين)، لتقليل ارتجاع الحمض للمريء.

وقدم التقرير بعض ممنوعات مهمة للحفاظ علي صحة المعدة، ومنها:

لا تتناولي القهوة أو الشاي الثقيل.

تجنبي الأطعمة الدهنية أو الحارة.

قللي من الطماطم والحمضيات في حال الحموضة.