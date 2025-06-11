شكرا لقرائتكم خبر عن عوض السوائل ورطب على نفسك.. مشروبات مهمة مع ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

الترطيب هو كلمة السر خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، فكلما كان جسدك رطبًا بما فيه الكفاية، كلما قاوم الطقس الحار، الجسم يحتاج إلى الحفاظ على الترطيب للشعور بالانتعاش والنشاط، ومع أن شرب الماء ضروريًا للغاية، إلا أنه قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تغذية إضافية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده اليوم، إليك مجموعة من المشروبات الصحية والمفيدة التي تقاوم الجفاف وتساعد على إمداد الجسم بما يكفي من المياه والسوائل التي تعزز ترطيبه وانتعاشه واسترخاءه وتقليل حدة الشعور بالحرارة العالية، فضلًا عن كونها مغذية وصحية، هذا ما أكدته تقارير نشرت في موقعي money control وartofliving.

مشروب البطيخ

المشروب الأشهر والأكثر شيوعًا والأكثر ترطيبًا خلال الطقس الحار، فالبطيخ يحتوي على 69% من المياه، كما أنه معزز لصحة الأعصاب في الجسم ومنعش فوري للجسد والنفسية، يساعد عصير البطيخ على تخفيف الشعور بالتعب والتوتر، كما أنه يخفف الصداع اليومي الذي يحدث لمعظم الأشخاص خلال الطقس الحار. كما أنه غني بالألياف فيساعد على الهضم وطرد السموم من الجسم، ويفضل تناوله مستقلًا دون إضافة الفواكه الأخرى إليه.

مشروب الليمون

مشروب شهير لتهدئة الأعصاب واسترخاء الجسم وبرودته لأنه يساعد الجسم على إفراز العصارات الهضمية ويمنع عسر الهضم، يعمل على إزالة السموم من الجسم ويعزز الانتعاش والترطيب. كما أنه مثالي لصحة الفم ويعزز من مستويات الطاقة لديك دون زيادة المحتوى في السعرات الحرارية. يساعد مشروب الليمون أيضًا على تعويض الأملاح الأساسية المفقودة بسبب التعرق خلال فصل الصيف ويعزز من الهدوء والاسترخاء ويقاوم الجذور الحرة.

اللبن الرائب

هذا المشروب البارد المرطب يساعد على حل كل مشاكل العسر الهضمي وإزالة السموم من الجسم، فهو غني بفيتامين ب12 والبوتاسيوم والكالسيوم. ويساعد على التخلص من الغثيان والصداع، تلك الأعراض الشهيرة التي قد تظهر مع الطقس الحار، مرطب عميق للجسم ويعزز من الصحة العامة والانتعاش.

مزيج الخيار والكرفس

هذا المشروب الأخضر يحافظ على ترطيب الجسم بشكل واضح وقوي، ويمكنك إضافة القليل من الليمون إليه أيضًا. تلك النكهة الحمضية المنعشة على الخيار والكرفس تعزز من مضادات الأكسدة الصحية التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقلل الإجهاد التأكسدي، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي والشعور بالترطيب الشديد. ويجعله مزيجًا مثاليًا للترطيب، كما أنه مضاد للالتهابات ويعزز من الشعور بالانتعاش لفترة طويلة.

مشروب الشاي الأخضر والنعناع وبعض الإضافات

هذا المشروب عبارة عن الشاي الأخضر المنقوع المضاف إليه بعض قطع المانجو والقليل من الخوخ. يمكن الاكتفاء بالشاي الأخضر فقط فهو مرطب عميق للجسم، ويشرب باردًا. فالمانجو مليء بالفيتامينات والخوخ الذي يدعم صحة الجلد والبشرة ويدعم الهضم أيضًا، فضلًا عن الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة الذي يعزز من نضارة الجلد والجسم ويعزز من عملية الأيض. كما يحتوي على المياه، هذا المزيج يجعله مزيجًا مثاليًا للترطيب الشديد. وإضافة بعض النعناع يضيف النكهة المنعشة ويعزز من فرص إمداد الجسم بفيتامين سي، مما يجعله مزيجًا مثاليًا مضادًا للالتهابات يقاوم الجذور الحرة ويقاوم التأكسد. فيشعر الشخص بالانتعاش والراحة في الأمعاء والترطيب ويقاوم به الطقس