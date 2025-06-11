شكرا لقرائتكم خبر عن مع تحذير العلماء من متحور كورونا نيمبوس.. إزاى تتغلب على القلق والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

مع تحذير العلماء الآن من المتحور الجديد لفيروس كورونا نيمبوس تزايدت حالات القلق والتوتر من زيادة حالات الإصابة به على مستوى العالم، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه السلالة التي أطلق عليها اسم "نيمبوس" تنحدر من سلالة أوميكرون شديدة الضراوة، حيث تم اكتشاف 13 حالة بالفعل في المملكة المتحدة، بعد زيادة الحالات في الصين وسنغافورة وهونج كونج .

وفقا لموقع healthsite ألحق وباء كورونا في السابق ضررًا بالعقل أكثر من الجسد، والخوف من فقدان حياتنا أو حياة أحبائنا، والإغلاق الذي أدى إلى فقدان الوظائف، وانعدام الأمن الاقتصادي.

قد يصعب التعامل مع الأوبئة نفسيًا وجسديًا، إذ إن مشاعر انعدام الأمن التي تُحيط بها مُرهقة ومُرعبة، وغالبًا ما تتجلى صدمات ما بعد التعافي في مخاوف مُطوّلة واكتئاب وقلق ، مما يُدخل الناس في حلقة مفرغة من الضيق والضغط النفسي.



قد تؤدي هذه المخاوف إلى اضطرابات نفسية مزمنة، فقد أظهر تاريخ الجائحة السابقة كيف عانى الناس من نوبات قلبية نتيجة الصدمة والخوف اللذين سببتهما الجائحة؛ فقد فرضت ضغطًا كبيرًا لم يقتصر تأثيره على العقل فحسب، بل شمل القلب أيضًا.

كيف تدير صحتك العقلية أثناء كورونا

مع تزايد حالات الإصابة بالمتحور الجديد نيمبوس، تتزايد احتمالات تفشي المرض من جديد، ويشعر الناس بالقلق وهم يسترجعون ذكريات الجائحة الماضية والضغط النفسي الذي سببته.

ثبت أن هذه النصائح البسيطة المتعلقة بالصحة العقلية ضرورية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على لياقتك العقلية أثناء الوباء أو موقف مشابه للوباء.

1. ليس كل مصدر للمعلومة صحيح

من المهم للغاية عدم تصديق كل ما تقرأه أو تواجهه، فهذه الأوقات غير المؤكدة مصحوبة بشائعات متزايدة تخدع عقولنا وتجعلنا نشعر بالسوء تجاه الحالة، وليس كل ذلك صحيحًا دائمًا، يجب عليك دائمًا محاولة تصفية الصواب والخطأ من خلال المرور عبر عدة مصادر متوازية وإعادة التحقق من الأخبار.

2. لا تدع نفسك فريسة للتشتت

لا تُعرِ اهتمامًا لأي شيء يُؤذي راحتك النفسية أو صحتك، فالجائحة تضعك في موقفٍ مُريع، غالبًا ما يُفاقمها الشعور السلبي المُحيط بها، لا تعطى اهتمامًا لأي شيءٍ من هذا القبيل، بل حاول تشتيت انتباهك والتركيز على ما يُساعدك، ذكّر نفسك باستمرار بالأشياء الإيجابية، وقل لنفسك إنك ستتجاوز أي شيءٍ يُصادفك.

3. لا تكبت مشاعرك

كبت مشاعرنا يُصعّب علينا الحفاظ على سلامنا النفسي، كلما واجهتم أي نوع من السلبية أو الخوف أو القلق، تحدثوا مع أحبائكم وأخبروهم بما تشعرون به، فبتحديد مشاعرنا وقبولها، نجد قنوات لتصفية المشاعر السلبية، تحدث أو حتى ابكي، إن كان ذلك مفيدًا، ولكن لا يجب أن تحملوا العبء بداخلكم.

4.اظهر مشاعرك حتى لو سلبية

عندما تشعر بأي مشاعر سلبية أو تشعر بالضعف والانخفاض، لا تخفي مشاعرك أو مخاوفك.