شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تطالب بالحد من الاعتماد على وجبات الرضع الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير نشره موقع "BBC" أن إرشادات حكومية جديدة، تشير إلى على أنه لا ينبغي للآباء الاعتماد على أكياس أغذية الأطفال، التي يتم شراؤها من المتاجر كوجبات يومية.

وأوضح التقرير أن هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية نصائح بشأن أغذية الأطفال التجارية، خاصة بعدما أكد تحقيق أجراه الموقع أن أكياس أغذية الأطفال من 6 علامات تجارية رائدة في المملكة المتحدة فشلت في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ورحب النشطاء الذين ينتقدون الطريقة التي تسوق بها الشركات منتجاتها باعتبارها خيارات صحية، بهذه التغييرات، حيث تحمل بعض أكياس أغذية الأطفال الرائدة ملصقات مثل "متوازنة بشكل مثالي للأطفال في مرحلة النمو" أو "مليئة بالفوائد".

وينصح موقع NHS Start For Life ، الذي تديره وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، الآباء الآن أيضًا بالتحقق من ملصقات الأطعمة واختيار المنتجات التي تحتوي على أقل كمية من السكر، وعدم السماح للأطفال الرضع أو الأطفال بالامتصاص مباشرة من أكياس الطعام، مما قد يزيد من خطر تسوس الأسنان.

كما ينص أيضًا على عدم تقديم الوجبات الخفيفة للأطفال دون سن عام واحد، خاصة بعدما ازدادت شعبية الوجبات الخفيفة للأطفال ، مثل الرقائق والعصي ، في السنوات الأخيرة.

في أبريل، استعرضت بي بي سي بانوراما أكياس أغذية الأطفال لست شركات رائدة، أصبحت هذه المنتجات أساسيةً في العديد من المنازل التي لديها أطفال رُضّع حتى سن الثانية أو الثالثة، باعتبارها وجبات عملية وطويلة الأمد.

لكن الخبراء يعتقدون أن هذه المنتجات يجب أن تستخدم باعتدال فقط، ولا يمكن استخدامها كبديل للوجبات المنزلية، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية للأطفال إذا تم استخدامها كمصدر رئيسي للتغذية.

ويؤكد الخبراء أيضا أنه يجب على الآباء الانتظار حتى يبلغ عمر طفلهم حوالي ستة أشهر قبل إطعامهم الأطعمة الصلبة، حتى لو كانت الملصقات تقول إن المنتجات مناسبة من عمر 4 أشهر.

وينصح الخبراء فى التقرير، الحكومة بضرورة إدخال لوائح إلزامية أقوى للشركات التي تنتج أغذية الأطفال التجارية، لتحسين ملاءمة المنتجات للأطفال الصغار وتنظيم كيفية تسويقها للآباء، بجانب تحسين التركيبة الغذائية لهذه المنتجات، على أن تكون معلَمة بوضوح ليتمكن الآباء من اتخاذ قرارات مدروسة عند إطعام أطفالهم.