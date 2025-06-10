شكرا لقرائتكم خبر عن مناخيرك الكبيرة يعنى ولد وبتاكلى لاتنين.. أشهر 9 خرافات ارتبطت بالحمل والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من الخرافات ارتبطت بفترة الحمل، تلك الفترة الحساسة التي تمر بها المرأة ويمر جسمها أيضًا بالكثير من التغيرات، وتتطور مراحل جنينها في الرحم.بدءًا من خرافات ارتبطت بالولادة الطبيعية والقيصرية، وانتهاء بنوع الجنين. أفكار توارثتها الأجيال وآمنت بها الكثيرات، فما هي حقيقتها؟!

حدثنا الدكتور عمرو حسن استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة، الذى أوضح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أشهر تلك الخرافات ومدى توغلها في مجتمعاتنا وتحكمها في كثير من السيدات الحوامل وأفكارهن تجاه الحمل ونوع الجنين والرضاعه أيضا.

الوحم يحدد نوع الجنين.. الحلويات للبنات والحوادق للأولاد

خرافة شهيرة وخاطئة للغاية تلك التي تتعلق بالوحم أو اشتهاء الحلويات أو الحوادق أثناء فترة الحمل، فهذا الأمر لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بنوع الجنين.

الحقيقة

الوحم أو اشتهاء نوعيات معينة من الطعم أثناء فترة الحمل ما هي إلا استجابة طبيعية من جسم الحامل للتغيرات الهرمونية فقط. تشتهي السكريات نتيجة الضعف العام ونقص الطاقة فقط، تميل إلى الأطعمة المالحة عند اضطرابات ضغط الدم على سبيل المثال. وتحديد نوع الجنين يتوقف وحده على نوع الحيوان المنوي للرجل.

هاولد قيصري عشان أحافظ على جسمي

خرافة شهيرة تمنع الكثيرات من اللجوء للولادة الطبيعية خوفًا على شكل الجسم.

الحقيقة

الولادة القيصرية ليست وسيلة للحفاظ على شكل الجسم، فهي جراحة مثل أي جراحة لها بعض المخاطر. ولا يمكن تحديد نوع الولادة إلا وفقًا للطبيب المختص وطبيعة الحالة. أما الولادة الطبيعية فالجسم تدريجيًا يعود إلى طبيعته وحجمه، سواء كانت الولادة طبيعية أو قيصرية وفقًا لنظام التغذية والراحة النفسية والجسدية وطبيعة ممارسة الرياضة.

شكل البطن يحدد نوع الجنين



خرافة شهيرة تربط بين الحمل بولد وشكل البطن المستدير على سبيل المثال، أو الحمل ببنت.

الحقيقة

شكل البطن لا علاقة له بطبيعة أو نوع الجنين داخل الرحم. شكل البطن يرتبط وحده بعدد مرات الحمل السابقة وطبيعة جسم المرأة ووضعية الجنين داخل الرحم وقوة عضلات البطن أيضًا.

خلفتك كلها بنات



أحد أشهر الخرافات التي توغلت في مجتمعاتنا، فلا علاقة للأم في تحديد نوع الجنين أو بالحمل في الأنثى دون الذكر. فجنس الجنين يتحدد من خلال نوع الحيوان المنوي الذي يلقح بويضة الأنثى.

الحقيقة

لا علاقة للأم بنوع الجنين، الحيوان المنوي وحده هو المتحكم في هذا الأمر. فإذا كان الحيوان المنوي للرجل يحمل الكروموسوم X يكون الجنين نوعه أنثى، وإذا كان الكروموسوم Y يكون الحمل في ذكر. فضلًا عن أن الحمل في إناث أو ذكور فقط أمر غير علمي، فليست هناك امرأة تحمل في نوع واحد فقط من الأجنة. في هذا الأمر خرافي ويحمل الكثير من الظلم للسيدات ومفهومه خاطئ ومتوارث لا أكثر.

لو ما أكلتش اللي نفسي فيه هيطلع للجنين وحمة



خرافة شهيرة تربط بين الوحامات الجلدية لدى الأجنة وبين اشتهاء الأم خلال فترة الوحم أثناء الحمل.

الحقيقة

الوحمات الجلدية لا علاقة لها بنوع الأكل الذي نتناوله، ففي الغالب ما يكون ورم وعائي دموي بسيط، وهو عبارة عن نمو غير طبيعي بسيط في الأوعية الدموية. لا قلق منه ويظهر عند الرضع في أول أسابيع حياتهم بعد الولادة وقد يختفي تدريجيًا مع الوقت.

شكل مناخيرك الكبيرة يؤكد حملك في ولد



خرافة لا علاقة لها بالتفسير العلمي، تربط بين تغير شكل الأم الحامل وبين حملها بولد من عدمه.

الحقيقة

تغيرات شكل وجه الحامل سواء في الجلد أو الأنف أو الوزن لا علاقة لها بجنس الطفل، ولكنها تحدث نتيجة زيادة الهرمونات مثل الاستروجين والبروجسترون، فضلًا عن احتباس سوائل الجسم أيضًا. وهذا التغير يحدث سواء كانت المرأة حاملًا ببنت أو بذكر.

أنت بتأكلي الاثنين

خرافة تدفع الأمهات الحوامل لتناول الكثير من الطعام اعتقادًا أنها تأكل لفردين لنفسها وللجنين.

الحقيقة

المرأة الحامل تحتاج حوالي 300 سعر حراري زائد يوميًا، وذلك للحصول على كامل العناصر الغذائية. على سبيل المثال تناول كوب لبن خالي من الدسم زائد نصف ساندوتش صغير أمر كافٍ للغاية كوجبة غذائية. والخطر يكمن في زيادة تناول الطعام أثناء الحمل في زيادة وزن غير صحي للحامل مع ارتفاع معدل ضغط الدم وسكر الحمل. وينصح بضرورة تناول كل المغذيات بكميات محدودة، ولكن الحصول على كل العناصر المطلوبة مثل الكالسيوم والبروتين والحديد. أما السعرات الحرارية غير المجدية فهي غير مفيدة.

بلاش ترضعي طبيعي عشان الثدي بيترهل ويزيد الوزن



خرافة شهيرة للغاية خلال فترة الرضاعة تجعل الكثير من الأمهات الجدد لا يرغبن في الرضاعة الطبيعية، معتقدات خطأ أنها قد تزيد الوزن أو ترهل الثدي.

الحقيقة

الرضاعة الطبيعية تساعد الرحم على الرجوع إلى مكانه الطبيعي وتساعد على حرق السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن بعد الولادة. كما أنها تحمي من فرص الإصابة ببعض أنواع الأورام مثل الثدي والمبايض وتعزز العلاقة بين الرضيع وأمه، كما أنها تحسن نموه العقلي والجسدي وتقوي مناعته. ولا تسبب ترهل الثدي، فهذا الترهل يحدث نتيجة التغيرات الهرمونية أو الوراثة أو التقدم في العمر أو فقدان الوزن.

معدتي بتحرقني عشان شعر البيبي كتير



خرافه شهيرة للغاية ربطت بين نمو شعر الجنين وبين شعور الأم بحرقة في المعدة

الحقيقة

شعور الحامل بحرقة في المعدة أمر وارد للغاية نتيجة هرمونات الحمل التي تؤثر على العضلة العاصرة للمريء، وكلما كبر حجم الرحم كلما ضغط ذلك على الأمعاء مما يسبب الحموضة والحرقة ويتم علاجها وفقا للتواصل مع الطبيب المختص المتابع للحمل وتحديد الأدوية الآمنة التي تخفف من هذا الشعور.