شكرا لقرائتكم خبر عن نيمبوس متحور كورونا الجديد.. كيف يختلف عن الطفرات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

حذر علماء بريطانيون من متحور جديد لفيروس كورونا أطلقوا عليه اسم "نيمبوس" المنشق من سلالة "أوميكرون" وتسببت في زيادة كبيرة في الحالات.ولم يثر هذا المتحور الفرعي الناشئ حديثًا قلقًا واسع النطاق فحسب، لكنه لفت انتباه العلماء ومسئولي الصحة حسب تقرير موقع " independent" البريطاني.

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) هذا الأسبوع أن المتحور الفرعي NB.1.8.1 الذى يطلق عليه " نيمبوس" يمثل بشكل مطرد حصة متزايدة من حالات كورونا العالمية.

ما هو المتحور نيمبوس ومن أين جاء؟

حسب التقرير فإن المتغير NB.1.8.1، المشار إليه أيضًا باسم نيمبوس، هو سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت بسبب طفرات في مادتها الجينية، وهو أحد المتغيرات الفرعية لمتحور أوميكرون.



تظهر متحورات كهذه عند تحور الفيروس، وهو أمر طبيعي بالنسبة للفيروسات، وخاصةً تلك التي تنتشر على نطاق واسع"، ويضيف: "اكتُشف NB.1.8.1 لأول مرة في أوائل عام 2025، ومنذ ذلك الحين اكتُشف في عدة دول، منها المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة، وقد ظهرت فيه بعض الطفرات الجديدة التي يراقبها العلماء عن كثب".

ما هو المختلف فى متحور نيمبوس عن المتحورات السابقة؟

لا يختلف متحور نيمبوس كثيرًا عن متحور أوميكرون، ولكنه يحتوي على بعض التعديلات في بروتينه الشوكي، مما قد يجعله ينتشر بسهولة أكبر، ومع ذلك، تشير الدلائل المبكرة إلى أنه لا يبدو أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة.

ومع ذلك، يبدو أن سلالة نيمبوس أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة، مع زيادة ملحوظة تم الإبلاغ عنها في الهند وهونج كونج وسنغافورة وتايلاند.

تم تحديد انتشاره في حوالي 22 دولة، وتُقيّم منظمة الصحة العالمية (WHO) الخطر الإضافي بأنه منخفض حاليًا، وتُعتبر لقاحات كورونا الحالية فعالة في الوقاية من المرض الشديد.

كيف ينتشر متغير نيمبوس؟

ينتشر الفيروس بالطريقة المعتادة، من شخص لآخر، وخاصةً عبر الرذاذ التنفسي عند السعال أو العطس أو حتى مجرد التحدث عن قرب، ومثل غيره من المتحورات، يمكن أن يبقى عالقًا في الهواء في الأماكن سيئة التهوية.

ما هي الأعراض التي يجب الانتباه لها؟

تشمل الأعراض الشائعة للمتحور نيمبوس التهابًا حادًا في الحلق، والتعب، والسعال الخفيف، والحمى، وآلام العضلات، والاحتقان، ومع ذلك، يمكن أن تتفاوت الأعراض بشكل كبير، لذا فإن اليقظة أمر بالغ الأهمية.

ما هي خيارات العلاج؟

يتوافق علاج نيمبوس عمومًا مع علاج متحورات كورونا الأخرى، ويتعافى معظم المصابين في المنزل مع الراحة وشرب الماء وتناول الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية لإدارة الأعراض.

بالنسبة لمن يعانون من أعراض حادة أو مضاعفات عالية الخطورة، قد يُنصح بالأدوية المضادة للفيروسات أو علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، استشر طبيبك العام دائمًا للحصول على نصائح شخصية.

كيف يمكنك تجنب الإصابة بالمتغير الجديد؟

يجب التأكد من الحصول على لقاحات كورونا، وخاصةً الجرعات المُعزّزة، مع غسل الأيدى بانتظام، والحفاظ على تهوية الغرف جيدًا، مع ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة أو عند التواجد بين أشخاص أكثر عرضة للإصابة".

إذا كان أحد الأشخاص في المنزل يشعر بتوعك، فحاول الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين وتنظيف الأسطح المشتركة بانتظام.

متى يجب عليك رؤية الطبيب العام بخصوص هذا الأمر؟

اطلب المشورة الطبية إذا ظهرت عليك أعراض كورونا، خاصةً إذا ساءت أو إذا كنت تعاني من حالات صحية كامنة تزيد من خطر إصابتك، يجب عليك استشارة طبيبك العام إذا كنت على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بالمتحور NB.1.8.1 أو إذا كانت لديك مخاوف صحية.

