شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لراحة الجهاز الهضمى بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تزداد الموائد غنىً بالأطباق التقليدية التي تعتمد بشكل رئيس على اللحوم الحمراء، مثل لحم الضأن، الكرشة، الفتة وغيرها من الأكلات الدسمة التي تُسعد الأسرة وتجمع الأحباب. ولكن هذه الأطعمة قد تشكل عبئًا على الجهاز الهضمي، وتسبب مشكلات مثل عسر الهضم، الحموضة، والانتفاخ، لا سيما لمن يعانون من حساسية المعدة أو أمراض مزمنة، هذا ما اكده الدكتور اسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكية في معهد الكبد القومي.

وينصح باتباع مجموعة من الإرشادات خلال فترة العيد لتفادي هذه المشاكل وضمان استمتاع آمن وصحي بالأطعمة:

تنظيم الوجبات: تناول وجبات خفيفة بين الأوقات الرئيسية، مع إتاحة فترة زمنية كافية بين الوجبات الثقيلة للسماح للمعدة بهضم الطعام بشكل أفضل.

الاهتمام بالخضراوات والفواكه: إدخال الخضراوات الطازجة أو المطهوة كجزء من الوجبة يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الانتفاخ.

تجنب المشروبات الغازية والحلويات بكثرة: تلك المشروبات تزيد من احتمالات الانتفاخ والحرقة، كما أن الإكثار من الحلويات يُمكن أن يسبب اضطرابات في المعدة خاصة بعد وجبة دسمة.

المشي الخفيف بعد الأكل: ينصح بممارسة نشاط بسيط بعد تناول الطعام، كالمشي لمدة قصيرة، لتعزيز عملية الهضم وتفادي الاستلقاء الذي قد يؤدي إلى الحموضة.

مضغ الطعام ببطء: يساعد المضغ الجيد في تسهيل عملية الهضم ويقلل من مشاكل المعدة.



تُعد هذه النصائح خطوات بسيطة لكنها فعالة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مما يمكن الأفراد من الاستمتاع بفرحة العيد دون معاناة من المشاكل الصحية. وفي ظل أجواء الاحتفالات، تبقى المحافظة على الاعتدال والوعي في تناول الطعام أفضل طريق لصحة جيدة.

