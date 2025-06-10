شكرا لقرائتكم خبر عن "Poo pills" هل ستكون الحل الأمثل لمواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع مانشستر ايفيننج نيوز، إنه سيتم إعطاء "حبوب البراز" للمرضى في المملكة المتحدة لمواجهة التهديد المتزايد للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية القاتلة.

وقال الموقع، إنه يحارب الأطباء التهديد المتزايد للبكتيريا الخطيرة باستخدام "حبوب البراز" المليئة بالبكتيريا "النافعة"، ويقوم الأطباء في المملكة المتحدة باختبار ما يسمى بـ "حبوب البراز" في محاولة لمواجهة التهديد المتزايد للبكتيريا الخطيرة المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف الموقع، أن البكتيريا أصبحت مقاومة بشكل متزايد للمضادات الحيوية المنقذة للحياة، مما أدى إلى ارتفاع في أعداد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية التي حصدت أرواح مليون شخص على الأقل كل عام منذ عام 1990، وفقا لبحث حديث .

يزعم الباحثون أن هناك "إشارات واعدة حقًا" تشير إلى أن الحبوب التي تحتوي على براز مجفف بالتجميد، والتي تحتوي على بكتيريا "جيدة"، يمكن أن تساعد في طرد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية من الأمعاء .

وأكد الدكتور بلير ميريك، الذي قام باختبار هذه الحبوب في مستشفيات جايز وسانت توماس، إن الأمعاء هي "أكبر مستودع لمقاومة المضادات الحيوية لدى البشر".

وبما أن البكتيريا المقاومة للأدوية يمكن أن تهرب من الأمعاء وتسبب دمارًا في أنظمة الجسم الأخرى، مما قد يتسبب في حدوث عدوى في مجرى الدم تهدد الحياة، فقد كان الدكتور ميريك حريصًا على التحقيق فيما إذا كان من الممكن "التخلص" من الجراثيم المقاومة للأدوية من الأمعاء نفسها.

وأوضح الموقع، إنه تم الموافقة بالفعل على عمليات زرع البراز، والتي يتم فيها أخذ براز شخص سليم وزرعه في جسم شخص غير صحي، لعلاج الإسهال الشديد الناجم عن بكتيريا تسمى Clostridium difficile ، والآن، تشير أبحاث جديدة إلى أن الحبوب المصنوعة من البراز التى تبرع به أشخاص أصحاء إلى بنك البراز يمكن أن تخلص الجسم من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو "تخفضها إلى مستوى لا يسبب مشاكل".

شملت الدراسة 41 مريضًا في مستشفى جايز وسانت توماس بلندن، أصيبوا بعدوى ناجمة عن بكتيريا مقاومة للأدوية خلال الأشهر الستة الماضية. وأُعطيت لهم "حبوب براز" خالية من البكتيريا الضارة التي تذوب في الأمعاء.

يعتقد الخبراء أنه إذا ثبتت فعاليتها ضد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية الخطيرة في دراسات واسعة النطاق، فإن "حبوب البراز" يمكن أن تساعد في علاج ومنع العدوى لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

قالت هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 450 دواءً قائماً على الميكروبيوم قيد التطوير حالياً.