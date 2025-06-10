شكرا لقرائتكم خبر عن ارجع لنشاطك بعد الاجازة.. نصائح هتدخلك فى مود الشغل والإنتاج بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

بعد فترة طويلة من الراحة خلال إجازة العيد، تنتاب البعض حالة من الخمول والاسترخاء نتيجة الغياب لفترة طويلة عن مسار العمل وتنظيم اليوم وامتلاء الجدول اليومي الروتيني، تلك الفترات الطويلة من الراحة تجعلك غير قادر على مواصلة مهامك العملية بشكل سريع والدخول في وتيرة العمل وأداء مهامك بشكل سريع.

التحديات النفسية والعقلية للعودة إلى العمل

وفقًا لتقرير نشر في موقع Zoho، فإن العودة إلى العمل بعد فترات من الراحة تمثل تحديًا نفسيًا وعقليًا، حيث أوضحت الكثير من الدراسات أن الموظفين غالبًا ما يواجهون صعوبة في استعادة المستوى من الإنتاجية المعتادة لهم بعد العطلات.

نصائح للسيطرة على مشاعر القلق والتوتر

بعد تجربة مجموعة من الأيام غير المنظمة وتشعر فيها بالحرية وعدم التقيد بجدول يومي صارم، سوف تشعر بالقليل من التوتر والقلق والفوضى نفسيا وعقليا وعمليا، لذا عليك السيطرة على هذه المشاعر سريعا:

- لا تجبر نفسك على مواجهة الشعور المقلق الذي سوف تواجهه، بل فكر في الشعور المنعش الذي شعرت به أثناء عطلتك.

- لا تبدأ بمهام صعبة وقلل تراكم المهام عليك أولًا بأول، فهذا التراكم قد يثير لديك مشاعر القلق والتوتر.

- خصص فترات للراحة بعد العطلات منتظمة، وذلك لعدم الدخول في وتيرة عمل عالية الأداء بشكل مباشر مما قد يعرضك لمخاطر التوتر والقلق.

- لا ترفع سقف توقعاتك، فاستئناف إنتاجيتك الكاملة أمر قد يؤدى بك إلى الفشل والاضطراب النفسي، ولذلك لابد لك من تحديد أهداف خفيفة وبسيطة.

- حدد أهداف واقعية وليست عالية.

- ضع أولويات المهام في البداية واترك الباقي لأوقات أخرى.

- اجعل بيئة عملك أكثر نظافة وراحة، غير في ترتيبها حتى تشعر بشغف ورغبة في مواصلة عملك، وحتى لا تتأثر نفسيا بالسلب.

- تخلص على سبيل المثال من الأوراق والملفات القديمة.

- خطط لخطة عملك القادمة القريبة بخطة مدروسة وجيدة، وذلك حتى لا تشعر بالقلق الشديد أو الخوف أو التوتر أو عدم القدرة على تنظيم الوقت عند عودتك للعمل.

- قسم المهام جيدًا إلى أقسام صغيرة للغاية لا تشعرك بالملل أو القلق

استعادة الإنتاجية بشكل منظم

لاستعادة إنتاجيتك بشكل منظم، عليك اتباع نهج منظم خلال الأسبوع الأول:

- قسم عملك إلى مراحل، ثم زد من كثافة العمل أولًا بأول.

- لست بحاجة إلى تعويض مبالغ فيه خلال فترة غيابك، التزم فقط بجدولك وتجنب الإرهاق الشديد البدني أو النفسي حتى تشعر أنك في مسارك الصحيح.

- خذ فترات راحة قصيرة تساعدك على استعادة نشاطك، لأنك لن تكون في هذه الحالة في حالة بدنية جيدة بعد الإجازة، لذلك فترات الراحة تكون جيدة للغاية.

- تواصل مع زملائك وأصدقائك في العمل، مما يعزز معنويات الفريق لديك وتشعر بالتخفيف من المهام التي ملقاة على عاتقك.

- يمكنك إجراء اجتماع غير رسمي جيد مع زملاء العمل تتبادلون فيه خبراتكم خلال العطلات وتشعرون بالتحسن النفسي.