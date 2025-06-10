صحة ورشاقة

البطيخ.. حليف مثالي لبشرة صحية صيفاً

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

البطيخ.. حليف مثالي لبشرة صحية صيفاً

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البطيخ.. حليف مثالي لبشرة صحية صيفاً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يُعد البطيخ فاكهة مثالية للعناية بالبشرة في فصل الصيف، فبفضل غناه بالماء بنسبة تفوق 90%، يساهم البطيخ في ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من الجفاف الناتج عن درجات الحرارة المرتفعة.

ويحتوي البطيخ كذلك على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لاسيما فيتامين C، الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويقاوم علامات الشيخوخة المبكرة، إضافة إلى احتوائه على مادة اللايكوبين التي تحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

وينصح خبراء العناية بالبشرة بتناول شرائح البطيخ بانتظام خلال أشهر الصيف، ودمجها في روتين التغذية اليومي للحصول على بشرة نضرة وصحية. كما يمكن الاستفادة منه موضعياً عبر استخدام أقنعة طبيعية مصنوعة من لبّه لتعزيز نعومة البشرة وإشراقها.ويمثّل البطيخ مثالاً على الدور المحوري الذي تلعبه التغذية السليمة في تعزيز صحة البشرة، لاسيما في الأجواء الحارة التي تتطلب عناية إضافية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا