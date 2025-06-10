شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. أعراض ضربة الشمس والإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، تزداد حالات الإصابة بضربة الشمس، التي يزداد ضررها إن لم تُعالج بسرعة، لذا نتعرف فيما يلى على الأعراض والإسعافات الأولية .

ما هي ضربة الشمس؟

وفقًا لموقع "redcross"، فإن ضربة الشمس هي أقل الأمراض المرتبطة بالحرارة شيوعًا، ولكنها أشدها، وتحدث عندما ينهار نظام التبريد في الجسم تمامًا ويتوقف عن العمل، ضربة الشمس حالة طارئة تهدد الحياة.

علامات وأعراض ضربة الشمس

سيعاني الشخص من تغيرات في حالته العقلية (مثل الارتباك أو فقدان الوعي)، وقد يعاني من صعوبة في الرؤية أو نوبة صرع.

ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ

احمرار الوجه وجفاف الجلد

صداع شديد

دوخة وإغماء

تسارع ضربات القلب

تنفس سريع

غثيان أو قيء

اضطرابات في الوعي أو سلوك غير طبيعي

قد تتطور الأعراض بسرعة، وقد تؤدي إلى فقدان الوعي أو تلف دائم في الدماغ إذا لم التدخل فورًا.

خطوات قد تنقذ الحياة

إذا ظهرت الأعراض على أحدهم، خاصة الأطفال أو كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة، يجب اتباع الخطوات التالية فورًا قبل نقل المصاب إلى المستشفى:

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل

منع التعرض للشمس فورًا.

تبريد الجسم تدريجيًا

استخدم منشفة مبللة بالماء البارد على الجسم.

وضع كمادات باردة تحت الإبطين وعلى الرقبة.

استخدام المروحة لتسريع التبريد.

خلع الملابس الزائدة للسماح للجسم بالتنفس والتبريد.

ترطيب المصاب إذا كان واعيًا أعطه رشفات صغيرة من الماء البارد أو مشروب يحتوي على أملاح معدنية.

مراقبة التنفس والوعي

في حال توقف التنفس أو فقدان الوعي، يجب الاتصال بالإسعاف فورًا وبدء الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر.

الوقاية من ضربة الشمس

لتجنب الإصابة بضربة الشمس، ينصح الأطباء حسب موقع healthline بـ:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة

ارتداء ملابس فاتحة وفضفاضة

استخدام القبعات والنظارات الشمسية

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم

عدم ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارات المغلقة

