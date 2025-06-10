شكرا لقرائتكم خبر عن جنون الظهور.. قصة بلوجر كادت تفقد عينها بسبب الوشم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو صادم كيف فقدت عارضة أزياء عينها بعد أن فشلت محاولتها لرسم وشم عليها باللون الأصفر الفاتح بشكل فظيع.



فقدت عينها باللون الاصفر بسبب الوشم

كانت مريم، قد رسمت بالفعل وشمًا باللون الأسود على الجزء الأبيض من عينها اليسرى، لكنها أرادت أن ترسم عينها اليمنى باللون الأخضر النيون لتبدو وكأنها "إلهة متحولة من عالم آخر"، ومع ذلك، بعد ساعات فقط من العملية، بدأ الحبر الأصفر الذي تم حقنه أثناء العملية يتكتل بالقرب من القناة الدمعية، ثم تسرب إلى جفونها السفلية.



فقدت عينها بسبب الوشم

وقالت: استيقظت للتو وأشعر بحساسية شديدة للضوء في كلتا عينيّ، بالكاد أستطيع الرؤية"، وقد قامت المؤثرة المولودة في المكسيك، واسمها الحقيقي دينيس، بالفعل برسم وشم على معظم أجزاء جسدها، حيث قامت بوضع وشم على ذراعيها وصدرها باللون الأسود العام الماضى.

وفي سلسلة من مقاطع الفيديو التي تلت العملية، طلبت دينيس من متابعيها النصيحة، حيث بدأت عينها تتورم بشكل كبير حتى فقدت القدرة على الرؤية، مضيفة:" أعتقد أنني يجب أن أذهب إلى غرفة الطوارئ"، وبعد استشارة طبية في مستشفى قريب، أعطيت دينيس دواء لتقليل التورم، وأُمرت بالعودة في صباح اليوم التالي لإجراء المزيد من الاختبارات على عينها.

وتزعم أن الأطباء حذروها من أنها قد تضطر إلى الخضوع لعملية استئصال عينها بالكامل إذا تدهورت أعراضها بين عشية وضحاها.

تذكرت دينيس قائلةً: "كان الطبيب عنيفا للغاية، وكان يقول كلامًا محزنا، مثل: "ربما ستحتاجين إلى استئصال عينك"، وعلى الرغم من عدم إظهار أي تحسن في أعراضها، كانت العارضة مترددة في العودة إلى المستشفى، في حالة أوصى الأطباء بإجراء عملية جراحية لإزالة عينها، وقالت لمتابعيها في أحد المقاطع: "لا أعرف ماذا أفعل"، مضيفة، أنا متوترة للغاية بشأن الذهاب إلى المستشفى، ثم لا يعرفون ماذا يفعلون بهذا النوع من الحالات، ثم يحاولون بتر عيني".

وقالت، كنت أشعر بالتفاؤل عندما استيقظت اليوم، لكنني لا أستطيع فتح عيني، عندما استخدم دواء الطبيب، أشعر بحرقة بالعين .

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه بعد ذلك، سعت دينيس للحصول على رأي ثانٍ من طبيب عيون بعد أن بدأت تتقيأ وتعاني من اضطرابات بصرية في كلتا عينيها، لكن بعد 4 أيام، بدأت رؤيتها تتحسن وبدأ التورم يتراجع.

وأضافت، إنه عندما أفتح عيني أستطيع أن أرى، لكنها لا تبقى مفتوحة لأنها منتفخة للغاية، في حين كانت خطتها الأصلية هي دمج درجات اللون الأخضر والأصفر لخلق "تأثير مخدر"، فمن المرجح أن تخضع المبدعة البالغة لعملية جراحية لتصريف الحبر الزائد من عينها.

ويأتي هذا بعد سلسلة من العمليات التجميلية التي كلفت عارضة الأزياء OnlyFans أكثر من 110 آلاف جنيه إسترليني، و في منشور عاطفي شاركته في عام 2023، اعترفت بأنها كانت "محاصرة في حلقة لا تنتهي" من جراحة التجميل وكانت تخضع باستمرار للجراحة لإصلاح العمليات الفاشلة.وحذر الخبراء في وقت سابق من أي إجراء يؤدي إلى تغيير لون عيون الأشخاص بشكل دائم بسبب خطر الإصابة بالعدوى وتغييرات في الرؤية، ويشمل ذلك وشم القرنية، وإزالة التصبغ بالليزر، وجراحة زراعة القزحية، وعلى الرغم من أن هذه العمليات تُستخدم أحيانًا لعلاج إصابة في العين أو حالة طبية موجودة، إلا أنه عند استخدامها لأسباب تجميلية فقط، هناك عدد من المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار، فقط، هناك عدد من المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار.

وقال الدكتور جيمس تساي، رئيس مستشفى نيويورك للعين والأذن: "هذه المخاطر يمكن أن تهدد البصر وقد تشمل الجلوكوما وإعتام عدسة العين ومشاكل القرنية"، وبدلاً من ذلك، إذا لم تكن راضيًا عن لون عينيك، يوصي المتخصصون بالعدسات اللاصقة التي تسمح لمرتديها بتغيير لون عينيه تمامًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الأبحاث المذهلة التي نشرت في وقت سابق من هذا العام أن الحصول على وشم قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنحو 3 أضعاف.

قام علماء دنماركيون وفنلنديون بتحليل بيانات من أكثر من 2000 توأم، ومقارنة معدلات الإصابة بالسرطان بين أولئك الذين قاموا بالوشم مقابل أولئك الذين لم يقوموا بذلك.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم وشم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى 62 % - ولكن أولئك الذين لديهم حبر أكبر من راحة اليد، كانوا معرضين لخطر متزايد بشكل كبير.

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، ارتفع خطرالإصابة بسرطان الجلد بنسبة صادمة بلغت 137%، وبالنسبة لسرطان الغدد الليمفاوية - وهو نوع قاتل من سرطان الدم - ارتفع الخطر إلى 173%

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها مثيرة للقلق في ضوء الشعبية المتزايدة للوشم في الدول الأوروبية، وخاصة بين الأجيال الشابة، وتشير تقديرات الاستطلاعات إلى أن حوالي واحد من كل 4 أشخاص في المملكة المتحدة يقومون بعمل وشم.