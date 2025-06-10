شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب سموحة أدهم صالح تأثرًا بالمرض.. أنواع وأعراض سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي سموحة أمس الاثنين إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات، وذلك لمدة ثلاثة أيام، وذلك حدادًا على روح "أدهم صالح"، لاعب الفريق الأول للتنس بالنادي، الذي وافته المنية، بعد صراع مع مرض سرطان الدم.

مرض سرطان الدم

سرطان الدم أو اللوكيميا هو نوع سريع لخلايا الدم غير الطبيعية، سريع في انتشاره ونموه غير منضبط في نخاع العظم، هذا النوع من السرطان تقل فيه خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء السليمة والصفائح الدموية أيضًا، ونتيجة لذلك، لا تحصل أعضاء وأنسجة الجسم على الأكسجين اللازم للعمل بشكل صحيح، ويصبح الجسم في تلك الحالة غير قادر على مكافحة العدوى والإصابات المتكررة، كما يصبح عرضة لتكوين جلطات الدم على الدوام، هذا ما وضحه تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي.

أعراض سرطان الدم

أعراض سرطان الدم قد تظهر الأعراض وقد لا تظهر وفقًا للحالة، منها:

- شحوب البشرة.

- ضيق في التنفس.

- العدوى المتكررة.

- ألم في المفاصل والعظام.

- ألم تحت الأضلاع على الجانب الأيسر.

- تضخم الغدد اللمفاوية تحت الإبط أو في الرقبة أو الفخذ أو الأمعاء والمعدة.

- تضخم الطحال أو الكبد.

- الكدمات والنزيف السهل من الأنف أو اللثة وغيرها.

- الحمى.

- التعب العام.

عوامل ترفع فرص الإصابة بسرطان الدم

- التاريخ العائلي المرضي بالسرطان.

- التدخين حتى وإن كان التدخين سلبيًا.

- التعرض للمواد الكيميائية الصناعية مثل البنزين ومواد البناء.

- بعض الاضطرابات الوراثية مثل الورم العصبي الليفي.

أنواع سرطان الدم

هناك العديد من أنواع سرطان الدم التي تختلف باختلاف المسبب والمرحلة العمرية، وطبيعة الجسم والمناعة:

- سرطان الدم الليمفاوي المزمن: أحد أهم أنواع سرطانات الدم المزمنة شيوعًا لدى البالغين الأكبر من سن 65 عاما، وقد لا تظهر الأعراض لعدة سنوات في هذا النوع من السرطان المزمن.

- سرطان أبيضات الدم النقوي الحاد: نوع شائع أيضًا من سرطان الدم الحاد لدى البالغين وأكثر شيوعًا في أولئك الأكبر سنًا من 65 عام، كما قد يصيب الأطفال في بعض الحالات.

- سرطان الدم الليمفاوي الحاد: هذا النوع من السرطان هو الأكثر شيوعًا على الإطلاق خاصة بين الأطفال والمراهقين ومرحلة الشباب، فغالبًا ما يصيب الإنسان قبل أن يتم الـ39 من عمره، وقد يصيب البالغين فوق هذا العمر في بعض الحالات أيضًا.

- سرطان الدم النقوي المزمن: يصيب في الغالب كبار السن من هم أكثر من 65 عاما.

مراحل علاج سرطان الدم

بناءً على خطة العلاج التي يحددها الطبيب المختص، يتلقى المريض علاج مستمر لسرطان الدم غالبًا ما يكون طويل الأمد ويكون تدريجيا في بعض الحالات:





- العلاج التحريضي

الذي يكون الهدف منه القضاء على أكبر عدد ممكن من خلايا سرطان الدم لتحقيق تهدئة حادة للمرض، قد يعود في تلك المرحلة خلايا الدم إلى المستويات الطبيعية وقد تختفي جميع علامات وأعراض المرض، ويستمر هذا العلاج من أربعة إلى ستة أسابيع.





- التعزيز

وهي مرحلة أخرى للقضاء على أي خلايا سرطانية متبقية حتى لا يعود السرطان مرة أخرى، وقد تصل من أربعة إلى ستة أشهر أيضًا.





- العلاج التحفظى: وهي مرحلة يكون الهدف منها القضاء على أي خلايا سرطان قد نتجت من المرحلتين الأوليين من العلاج ومحاولة منعه تمامًا أو الانتكاس، وتستمر حوالي عامين يحدد تلك المراحل الفريق المختص بعلاج المريض وفقًا للكثير من العوامل وطبيعة المرض وانتشاره ونوعه وطبيعة المرحلة العمرية والمناعة.

علاج سرطان الدم

تعتمد علاجات سرطان الدم على النوع والعمر والصحة العامة والمناعة وطبيعة النوع الذي أصاب المريض وطبيعة انتشاره، ومن العلاجات الشائعة:

- العلاج الكيميائي: أحد أهم أنواع علاج سرطان الدم شيوعًا لقتل خلايا السرطان ومنعها من التكاثر خلال فترة العلاج على شكل حبوب أو حقن في الوريد أو حقن تحت الجلد.

- العلاج المناعي: وهي أدوية لتعزيز جهاز المناعة لمكافحة السرطان.

- العلاج الموجه: ويستخدم أدوية مصممة لمهاجمة أجزاء محددة من الخلايا السرطانية لمنع تكاثرها أو قطع إمداد الدم لها أو قتلها مباشرة.

- العلاج الإشعاعي: ويستخدم هذا العلاج الأشعة السينية أو حزمة عالية الطاقة لقتل خلايا السرطان ومنع نموها في مناطق محددة من الجسم أو توزيعه على كامل الجسم.