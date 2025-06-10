شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة العيد خلصت.. 9 خطوات هترجعك لمود الشغل بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

انتهت اليوم إجازة عيد الأضحى المبارك، وفى كثير من الأحيان تكون العودة إلى روتين العمل بعد إجازة طويلة صعبة، خاصةً إذا كان لديك الكثير من الرسائل أو المهام التى يجب عليك إنجازها، مما قد يتسبب فى التوتر والقلق بشأن جميع المهام التى تحتاج إلى اهتمامك بشكل عاجل.

ووفقا لموقع "Forbes" يوجد 9 نصائح تجعلك تعود إلى روتين العمل بسهولة بعد الإجازة، خاصة فى اليوم الأول.

اجتمع مع فريقك لمناقشة الأمر

اعقد اجتماعًا "استخلاصيًا" للتواصل مع أهم أعضاء فريقك، لأنه يتيح لك فرصةً لمعرفة ما إذا كانت أولويات أى من بنود العمل قد تغيرت.

اكتب أهدافك لهذا الأسبوع

قبل أن تغرق فى جميع رسائلك الإلكترونية، اجلس واكتب أهدافك لهذا الأسبوع، وقد تتغير هذه الأهداف بناءً على ما ينتظرك.

ابدأ بـ"وقت خاص بي"

إن أخذ إجازة يُنعشك دائمًا، إلا أن تراكم المهام الشاقة أثناء غيابك قد يُصبح مُرهقًا، وأفضل طريقة لإنجاز تلك المهام هي الاستيقاظ مبكرا، ثم الصلاة وومارسة تمارين التمدد والتأمل لتهيئة نفسك ليوم العمل الطويل.

حدد أولويات قائمة مهامك

عند عودتك إلى المكتب بعد فترة راحة، قد تشعر بتدفق العمل في قائمة الانتظار، لكن ليس كل شيء يستحق اهتمامك، حتى لو بدا الأمر كذلك، لذلك تذكر دائمًا قاعدة 80/20: 80% من النتائج تأتي من 20% من الجهود، ميّز بوضوح بين العاجل والهام، وحدد أولويات كل مهمة، وخصص وقتًا لإنجازها.

تنفيذ يوم "التعويض"

عند العودة من أى إجازة أو انقطاع طويل عن روتين العمل اليومي، أول ما يجب فعله هو تخصيص يوم للتعويض، وهو ما يعنى قضاء الوقت في العمل على المهام المتراكمة، مما يُعطي صفاء ذهنيًا للتخطيط الجيد لبقية الأسبوع، ويمنحك الزخم للوصول إلى ذروة أدائك في أسرع وقت ممكن.

معالجة المهام على دفعات

التخطيط المُسبق هو الأساس، خصص ساعةً أو ساعتين لرسائل البريد الإلكتروني الشخصية، ثم حضور الاجتماعات، ثم الرد على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل، مع التركيز على مهمة واحدة في كل مرة، وعدم القفز من مهمة إلى أخرى، فكل مهمة تتطلب تفكيرًا مختلفًا.

ابدأ بالمهمة الأكثر ترويعًا أولاً

العودة إلى العمل بعد إجازة طويلة قد تكون مُرهقة، خاصة إذا كنتَ تُؤدّي دورًا رئيسيًا في الشركة، فقد تُواجه أكوامًا هائلة من المهام التي تبدو جميعها مُلحّة وهامة، لذلك ابدأ بالمهمة التي تسبب أكبر قدر من القلق النفسي، مما يمكنك من التركيز بشكل أفضل على بقية مهام العمل لهذا اليوم، بمجرد إكمال تلك المهمة الكبيرة، ستشعر بمزيد من الإنجاز وتوتر أقل، مما يمنحك دفعة من الثقة.

تجنب الاجتماعات خلال النصف الأول من اليوم

أفضل نصيحة أقدمها للبدء بقوة بعد أول يوم إجازة هي تجنب جدولة أي اجتماعات في النصف الأول من اليوم على الأقل إن أمكن، ابدأ بالرد على المهام الأكثر إلحاحًا، ثم ضع خطة عمل للتعامل مع باقي المهام على مدار اليوم أو الأسبوع.

خذ وقتك

لا تحاول أن تستوعب كل شيء دفعةً واحدة، خصص أول يوم عائد لمعالجة أهم جوانب يومك، ولا تهمل أى جانب من جوانب العناية الذاتية، مثل تمارينك الصباحية أو احتساء شايك المفضل مع العمل، حتى تعود إلى كامل طاقتك بسرعة.