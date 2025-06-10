شكرا لقرائتكم خبر عن على عكس الشائع.. لماذا يجب بدء فحوصاتك السنوية فى سن 25 والان مع تفاصيل الخبر

بحلول الوقت الذى يبدأ فيه معظم الناس بالتفكير فى إجراء فحوصات صحية سنوية - غالبًا فى الأربعينيات من العمر - قد تكون العديد من الحالات الصحية الصامتة قد ترسخت بالفعل، فقد تسبب أنماط الحياة السريعة والمليئة بالضغوط ظهور الأمراض المزمنة فى وقت أبكر بكثير، لذا يحث خبراء الصحة على بدء الفحص فى سن الـ25 ، وليس الـ45.

فحوصات منتصف العمر

حسب تقرير موقع news 18 يعتقد الكثيرون أن الفحوصات ضرورية فقط بعد تجاوز الأربعين، لكن تأجيل الفحص الطبى الشامل حتى منتصف العمر قد يكون فرصة ضائعة، فمعظم المشاكل الصحية الرئيسية تبدأ بالظهور فى وقت أبكر بكثير.

يشمل ذلك حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكر، وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم - والتى يشار إليها غالبًا باسم "القتلة الصامتين" لأنها تتطور دون أعراض واضحة، يمكن أن تظل هذه الأمراض دون تشخيص لسنوات ما لم يتم فحصها بشكل نشط.

الكشف المبكر من خلال الفحوصات الصحية الدورية يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، مما قد يجنب حدوث مضاعفات خطيرة في وقت لاحق".

لماذا تبدأ فى عمر 25؟

يساعد البدء في إجراء الفحوصات السنوية عند سن 25 عامًا على بناء خط أساس صحي، مما يتيح للأطباء تتبع التغييرات الدقيقة بمرور الوقت - سواء في الكوليسترول أو الهرمونات أو الصحة العقلية.

أمراض نمط الحياة تصيب الشباب

لم تعد الأنظمة الغذائية السيئة، وقضاء وقت طويل أمام الشاشات، واضطرابات النوم، والروتين المستقر، والتوتر، مجرد مخاوف تتعلق بمنتصف العمر، بل إنها تؤثر أيضًا على صحة الشباب.

وأوضح التقرير "نشهد ارتفاعًا في حالات مثل السمنة، ومتلازمة تكيس المبايض، ومرض الكبد الدهني، ونقص العناصر الغذائية لدى الأفراد في العشرينيات من العمر، هذه اضطرابات تتعلق بنمط الحياة، ولكن مع الكشف المبكر وتغييرات بسيطة في نمط الحياة، يمكن عكسها أو إدارتها بشكل أكثر فعالية".

وأضاف التقرير "سوف تتفاجأ بعدد المرضى في أواخر العشرينيات من العمر الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو ضغط الدم، أو نقص الفيتامينات - ولم يعرفوا ذلك حتى إجراء الفحص".

الصحة العقلية مهمة أيضا

غالبًا ما تبدأ الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والإرهاق النفسي في مرحلة الشباب، وتتضمن الفحوصات الصحية السنوية الآن فحصًا للصحة النفسية، وهو أمر أساسي للوقاية من الضغوط النفسية طويلة الأمد.

تقييم تقلبات المزاج، ومستويات التوتر، وأنماط النوم يمكن أن يساعد الشباب على تجنّب الإرهاق العاطفي، فالمشكلة التي تُكتشف مبكرًا تُحلّ بشكل أفضل".

الفحوصات الوقائية تبدأ في سن 25

يقترح الخبراء إجراء الاختبارات السنوية التالية للأفراد في العشرينات من العمر: